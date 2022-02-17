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談台鐵公司化 王國材再掛保證：現有員工的福利不減少
為了推動台鐵公司化，交通部長王國材近來密集和台鐵各地員工進行座談，並數度提到台鐵公司化後的工作環境與待遇福利一定只會更好，不會更差，還以桃園機場公司、中華郵政公司及台灣港務公司的公司化歷程為例子，強調是台鐵公司化轉型可以參考的案例，不過台灣郵政產業工會卻吐槽，認為別說福利了，連基本的勞動權益都需要同仁們費力主張。
台灣郵政產業工會也說，中華郵政新舊制人員之間的薪資落差問題，歷經18年的漫長歲月，前陣子才因為基層終於討回「被消失」的職務待遇，嚴重的同工不同酬問題才較獲紓解，然而爭議平息了嗎？眼下到了年度經營績效獎金的關頭，大家還得為局方的偷斤減兩繼續抗議，這樣叫做「公司化後福利會增加？」
對此，王國材說，所謂員工的待遇福利不會減少，是指台鐵現有的員工，確實中華郵政公司化後，新進人力的薪資從經營面設計，會比舊有員工來得低，不過只要表現好，再加上公司經營有效率，升遷得也很快。
王國材也表示，中華郵政從民國92年公司化後，這幾年來經營得愈來愈好，新舊制的薪資差異部分，最近幾年也都是由他主導持續改善的。
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