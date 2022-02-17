頭頂出現多掉髮斑塊誤為卡到陰 圓禿及早治療找回髮量

高雄一名50歲的職業婦女，有天突然大量掉髮，一度誤為是「卡到陰」而去收驚，也曾使用偏方，但頭髮還是不斷脫落，且愈來愈嚴重，出現一些硬幣大小的光滑掉髮斑塊。另一名就讀設計科系的女大生，因籌備畢業展，壓力大到大量掉髮。醫師診斷是圓禿，用去敏法及早治療，讓髮量又長回來。

樂活健康診所頭皮外科醫師張祺璋表示，圓禿又稱為圓形禿、鬼剃頭，是種很常見的疾病。最常見的是出現單一的1至2公分大小、光滑掉髮斑塊。至於發生原因，已知為自體免疫疫病，就是病患本身免疫系統錯亂，誤將自己身體的毛髮器官當作外來的物質，發動免疫系統去攻擊毛囊，造成異常掉髮。

張祺璋表示，這名50歲的職業婦女，平日自覺沒甚麼工作或家庭的壓力，引起圓禿的原因，比較偏向是荷爾蒙的影響，因為荷爾蒙的變動和圓禿間有明顯關聯。其他成因還包括，精神上長期慢性壓力、休克和突然極大壓力、身體創傷、局部皮膚受傷、基因性、病毒細菌感染、過敏、化學物影響及季節改變等。

張祺璋說，在治療圓形禿上，一般使用經驗療法，試圖找出有效的藥物。腎上腺皮質是最優先用藥，近期有醫師使用器官移植時的口服抗免疫藥或局部使用的藥物，來治療頑強的圓禿。在治療這位婦人及女大生部分，他建議使用去敏法，經驗上比其他治療方法來得好，更重要的是副作用很少。