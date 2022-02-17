周末全台急凍！ 北部恐跌破10度低溫 彭啟明指這天最冷

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這兩天東北風的環境，東北部有些低壓波動發展，配合上水氣，在東北部都有顯著的降雨，其中以宜蘭的南澳鄉最多，昨天到今天清晨已經有220-350毫米，而且還在累積當中。

他說，這是冬季在東北風情境時，在特殊的條件下在宜蘭發展出來的異常降雨，發展起來的不穩定，也讓北部有時有間歇性的大雨發生，今天北部也有機會，中南部也偶有局部陣雨，但還是以北部為主。雖然有點不穩定，天氣有點要變化的味道，但溫度上仍在昨天類似，北部16-20度，中南部15-23度。

彭啟明說，預計周五開始，隨著廣東、福建發展的鋒面雲系東移，前緣將逐步接近北台灣，北部會先轉為不穩定，北部下雨機會增高許多，中南部雲量增多也轉偶陣雨，這波鋒面雲系的主要結構將在周六開始影響台灣，是很典型的冷暖空氣對峙結構，全台灣都有下雨機會，但仍以山區及北部為最多。

而強冷空氣也隨之報到，周六開始溫度將逐步下滑，彭啟明說，尤其周日時，北部將會很有感的降溫，北部有機會降到10-13度，空曠地區約10度以下，中南部也有機會降到10-14度，就連屏東也可能到12-13度，這是全台灣都會相當有感的一波降溫，最冷的時間點在周日整天到下周一的清晨。

「這將是從年初以來最冷的一波」，彭啟明說，當然溫度數值上可能有突破去年底入冬的紀錄（台北市低溫12度），是否會到寒流等級標準仍有待觀察，但濕冷的感受會相當強烈，主要是濕冷，持續時間也較久，是非常大對健康的環境壓力，加上長時間的陰天不見陽光，對心情也會影響很大，提醒預作準備。

彭啟明表示，這一波冷空氣在下周一白天會略為減弱一些，溫度也會稍微回升，不過下周二、周三仍有短波槽從華南東移，台灣在未來七天是顯著偏多雨的情境，配合上冷空氣南下，仍是偏濕冷的環境，尤其是中部以北區域，北部要看到太陽，恐怕要等到下周四以後了。

他指出，目前預測上來看，下周周末連假期間，預期有段還不錯的穩定天氣，但春天的變化大，仍要留意更新預測訊息。

彭啟明說，這一波水氣足，對兩三千公尺以上高山，有非常高下雪的機會，不過水氣多，不只下雪，更可能有較大規模道路嚴重結冰的現象，這對高山道路行車安全都是很大壓力，如果要追雪務必要多考慮自身的裝備及安全性。