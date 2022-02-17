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周末強冷空氣襲台！ 吳德榮：感受將比乾的寒流更冷
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面可見較多的中低雲，華南移出的中層雲亦增多；東方海面的回波較強，部分觸及東北部；繼昨天之後，宜蘭仍有所謂東北季風異常降水的發生，帶來局部性大豪雨。
今天白天氣溫略回升，北涼南舒適，晚間各地微冷；大台北東側及東半部有局部短暫雨，宜蘭及北海岸雨勢大；西半部多雲時晴。北部14至23度，中部12至26度，南部13至28度，東部13至27度。
今晚起至明天白天鋒面的鋒前雲系移入，各地局部短暫降雨的機率提高，西半部易有局部霧；明晚鋒面抵達，中部以北雨勢加大。
他說，周六至下周一強冷空氣南下，強度較前波略強、且持續更久；伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫。周六氣溫驟降，愈晚愈濕冷；周日至下周一本島平地最低氣溫再探10度以下；周日北台白天氣溫亦只有12、13度，不論其是否符合寒流標準，感覺已比一般乾的寒流更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。
吳德榮說，海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆宜，降雪可以期待；2000公尺以上至3000公尺如太平山等高山，模擬低溫約在1度左右，下霰或霧淞都有可能發生，降雪則是可遇不可求。
下周一白天起至下周二冷空氣逐漸減弱，但各地降雨的機率仍高；下周一白天仍很濕冷。下周二氣溫略升、晚起至周三鋒面及另一股相對微弱的冷空氣影響，各地持續有雨、氣溫略降。
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