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疫情攪局去年國旅衰退 嘉義縣旅客逆勢成長原因是這
去年各縣市觀光遊憩據點遊客人次統計出爐。觀光局統計，去年各大景點遊客人次約2.11億人次，不僅較前年衰退20.7%，也較108年（疫情前）衰退達35.2%，推估是因為去年疫情三級警戒下，出遊人潮銳減導致遊客人次衰退，但其中嘉義縣成長123.4％，引發外界好奇國旅逆勢成長原因。
嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，去年北部疫情嚴重，縣轄疫情平穩，國境大門未開無法出國，許多北部遊客南下避疫旅遊，另，南部天氣怡人，沒有颱風，吸引遊客來嘉，又有交通部觀光局國旅補助，以及縣府發行Ｑ碰券，補助遊客食宿，吸引外地遊客。
陳昆茂表示，熱門景點阿里山國家風景區的國家森林遊樂區、奮起湖老街、太平雲梯等，以及故宮南院展覽，雲嘉南濱海國家風景區的高跟鞋教堂園區、布袋觀光漁市等，假日都人潮滿滿，要維持高人氣，希望觀光局比照前年再推出「安心旅遊」補助，帶動觀光人潮，旅遊業普遍認為「安心旅遊」效益最大。
嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋說，近年推動軸線觀光旅遊能量積累，透過媒體廣告、節目拍攝及創意CF等強力宣傳，創造宣傳話題 (例如日環食、太陽之都)，有效誘發遊客旅遊動機。嘉縣以自然風景取勝，雖有疫情影響，但戶外觀光與天然美景仍具吸引力，較不受室內容留人數限制，遊客人數仍可持平成長。
宗金蘋表示，近兩年配合中央政策加碼推動「Q碰券」、「安心旅遊」、「團體旅遊補助」、搭配振興券推出「大心親子遊程」方案等，鼓勵國人來嘉旅遊，補助使用成果佳。
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