去年國旅景點人次新低 高市、澎湖拚創造觀光亮點

交通部觀光局公布去年各縣市觀光遊憩據點遊客人次，因疫情影響，高雄市衰退約4成五、澎湖縣衰退約四成。高市觀光局表示，疫情之下，高市絞盡腦汁找出「新玩法」，去年推出的熱氣球體驗就吸引眾多人潮。澎湖縣去年觀光局人數創歷年新低，今年4月花火節將甚大展開，將引進無人機創造亮點。

高市觀光局副局長孫春良表示，疫情影響下，國際客進不來、國人也不敢出遊，「國旅真的很慘淡，我們絞盡腦汁創造新亮點，吸引大家來高雄玩。」孫春良說，去年觀光局在國慶連假在愛河、田寮月世界推出的熱氣球繫留體驗，就是在既有的國慶活動加上創意，趁著特殊節日吸引更多人來高雄玩！」

去年熱氣球活動一推出，體驗票就銷售一空，在網路上也成為熱門打卡景點，孫春良說，創造討論熱度很重要，當時主打一秒讓你像出國，加上暌違廿年的國慶焰火在高雄，搭配上高雄因應中央五倍券推出的「高雄券」，成功創造高雄旅遊熱潮。年底則在高雄流行音樂中心打上數位聖誕燈，五月天重返高雄開唱，及市府的雙主場跨年都引爆話題。孫春良說，觀光局不斷推出高雄新玩法，要讓民眾知道高雄跟以前不一樣了！

也因應疫情，不少民眾不敢外宿，觀光局大力推動防疫再升級、合法旅宿強化版的「安心旅宿」標章認證，超過兩百家的旅宿業通過認證，讓旅客可以認明標章安心住、放心玩高雄。

據澎湖縣政府統計，去年觀光客只有61萬餘人，創下澎湖全年觀光人數新低，比2020年114萬餘人，少了近53萬人，觀光人數幾乎腰斬，甚至不到2019年140萬人的一半。澎湖縣發言人陳其育說，疫情延燒2年，影響澎湖觀光甚大，2020年上半年疫情爆發，觀光客減少，下半年疫情趨緩，澎湖再見觀光客人潮，整年觀光客人數才能維持百萬以上。但去年疫情再度延燒，澎湖花火節原訂施放22場焰火，受疫情在5月中旬升級，被迫只辦4場。

今年澎湖花火節今年20周年，將在4月下旬登場，一直辦到6月下旬。澎湖縣政府計畫「擴大創新作為」，除了準備以無人機搭配焰火，吸引觀光客，另與Line合作，將貼圖上的卡通人物融入火花節當中，預計能為澎湖觀光「開紅盤」，並緊接花火節之後，趁暑假來臨， 計畫「台灣好行」推多項新方案，秋、冬再以澎湖美食、辦結婚派對等活動，為澎湖拉回觀光人潮。