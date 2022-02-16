228連假將湧出遊人潮 省道易塞路段一次看清楚

228連假將屆，為紓解觀光旅遊帶來的車潮，公路總局表示，目前公路客運的預售票已於上月25日起陸續開始販售，截至2月14日止，東西部國道客運均尚有9成空位，相關購票資訊，可至各客運業者官網查詢。

公路總局表示，預估本次連續假期車潮將自2月25日（星期五）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於2月26日至2月27日上午於各大風景旅遊熱點湧現，返家車潮則預計從於2月27日下午開始至2月28日。

至於省道易壅塞路段則包含地區的主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻到香山、竹南及中彰大橋改建路段等；以及銜接高速公路路段，包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道及台86線接國3關廟交流道等。

此外，還有其他重要觀光風景地區鄰近路段，包括台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等。

為紓緩壅塞路況，公路總局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制及省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路總局也提到，由於二二八連續假期適逢武陵農場櫻花季，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，並定有中124線禁止車輛進入及台7甲線45k智55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車等道路交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，提醒欲前往武陵農場賞櫻的民眾，可先行至該局網站查詢各項疏運措施及交通方式。

此外，目前已規畫國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6條公共運輸接駁服務路線，且預售票均尚有5成餘票，歡迎民眾多加利用。

公路總局表示，配合高速公路局11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)及「幸福公路App」查詢路況資訊。