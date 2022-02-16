高雄機場2035年旅次破千萬 新航廈闖關環評將先建後拆

高雄國際機場2035年人次可望破千萬，但既有航廈空間不足，交通部民航局提出新航廈工程計畫，今天通過環評大會審查，未來最大年容量為1650萬人次，整體工程「先建後拆」費時15年，預估2040年完工。

目前高雄機場設有2座航廈、2座貨運站、2座維修棚，是我國僅次於桃園機場、第二繁忙的機場。交通部2017年核定高雄國際機場2035年整體規畫，盼打造南部國際機場、新南向政策發展基地、低成本航空發展基地，並服務東部及離島國內幹線機場。

民航局評估，高雄機場在樂觀情境下2035年客運量將增至1023萬人次，即使是中度情境也有865萬人次，擬拆除既有國內航廈，重建為國際國內共用的新航廈，並新設轉運中心銜接，完工後國際線及國內線每年最大容量可達到1650萬人次。

考量新航廈及周邊建設時程長且經費龐大，且不能中斷機場營運，民航局表示，將採先建後拆、分期執行，第一期為基礎項目及新航廈東側等相關建設，第二期為新航廈西側並搬遷國內線，再拆除國內航廈，整體工程2025年開工、2040年完工。

環評專案小組召集人孫振義表示，此案以滿足高雄機場2035年旅運容量為主體，歷經兩次小組審議討論飛航安全、太陽光電板設施面積提升、釐清鳥擊事件調查方式並建置資料庫提出防治計畫，施工期間減緩交通衝擊、加強機場綠色運輸等減輕措施，開發單位也提出具體承諾，建議通過環評審查。

環評委員李育明說，近年各界都很關心老舊車輛汰換為電動車輛的減碳效益計算方式，此案卻將電動車輛停車位的設置數量汰換為減碳效益，計算方式相當奇怪，減碳量也不明顯，有很大修正空間。

高雄機場每年平均有20件鳥擊「空殺」事件，環評委員張學文表示，機場草坪的長度會影響不同鳥類棲息，燕鴴及八哥喜歡待在短草、空曠甚至石礫地生殖，彩鷸則喜歡長草、有水的地方，對於目標物種防治措施，在剪草跟排水上要拿捏並互相配合；繁殖期間要時常驅離，否則鳥類築巢就難以離開。

環評委員最終決議全案通過，但要修正電動車輛停車位的減碳效益估算方式，以及在鳥擊防治對策納入鳥類習性考量、提出繁殖期驅離規畫、將築巢納入環境監測調查。