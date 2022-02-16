天使！蛋荒中老婆婆親送雞蛋 竹山秀傳醫院「蛋蛋的溫馨」

雞蛋搶手，竹山秀傳醫院今天卻出現「送蛋老婆婆」，一名阿嬤提著整袋自產土雞蛋來感謝曾照顧她的護理師陳嬿安；話不多的阿嬤說，孫女也是護理師，親切的陳嬿安讓她想起孫女。

市面缺蛋且價格上漲，雞蛋成最好禮物。一名約90歲阿嬤小心翼翼捧著12顆漂亮的褐色土雞蛋來到竹山秀傳醫院急診室外，細聲詢問護理師陳嬿安在不在？當見到陳嬿安，阿嬤露出和藹笑容並急忙將土雞蛋送出，護理師驚喜收下，也好奇問著「怎麼還記得我的名字」。

竹山秀傳醫院今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁分享這則溫馨的醫、病互動故事。院方表示，王姓阿嬤話不多，只是笑著並頻頻感謝護理師的照顧，在場醫護人員都感受無比歡喜與溫馨，之後阿嬤便離開急診室，前往門診做檢查，院方人員看到阿嬤坐在診間外等候，好奇詢問阿嬤「怎麼會想送雞蛋給護理師？」

王姓阿嬤笑著說，家裡飼養約30隻母雞，自己一人住，吃不多，因此有機會就會與家人或好鄰居分享雞蛋，她覺得這名護理師很親切，充滿笑容且細心為她打針又幫忙檢查，便帶來自家生產的土雞蛋分享，尤其自己孫女也是護理師，熱心親切的陳嬿安讓她想起孫女。

竹山秀傳醫院表示，護理師陳嬿安剛來醫院急診室服務不到1個月，她回憶當時阿嬤因腳扭傷就醫，結果醫師檢查發現阿嬤心臟也有問題，治療觀察無恙後，阿嬤才返家休養，而她當時只是幫阿嬤打點滴、協助安排檢查，想不到阿嬤這麼熱情，讓她覺得很感動與激勵。

院方表示，阿嬤頭髮蒼白，臉上掩不住歲月痕跡，不過與耳聰目明的阿嬤言談中，感覺不出她已90歲，不僅風趣也充滿熱情；在這缺蛋時刻，土雞蛋身價更顯格外珍貴，而這份善良與貼心，也令人好奇或許蛋裡藏著滿滿溫情與愛心。