快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

Panasonic 空調 業界唯一 nanoe™ X 科技 100 倍超淨化開機全室防疫 關機全機防霉

聯合線上 / 董欣怡

氣候變遷與新冠疫情帶來生活衝擊，消費者在空調產品上更追求節能環保、健康舒適。為滿足消費者需求，Panasonic 在日前舉辦空調新商品發表會，承襲專注節能省電技術 DNA，領導業界連續八年省電超越一級標準，今年更引進業界唯一日本最新100 倍 nanoe™ X 科技，展示多款機能再進化的空調空質商品，聚焦節能、健康、智慧三大面向，為住宅空間打造最佳化空調解決方案。

Panasonic 2022年空調新商品發表會，台灣松下銷售家電營業本部 張天來總經理，針對品牌願景、住宅空間、多領域空間，提出空調解決方案，為消費者持續「守護美好呼吸」。 圖／Panasonic提供
Panasonic 2022年空調新商品發表會，台灣松下銷售家電營業本部 張天來總經理，針對品牌願景、住宅空間、多領域空間，提出空調解決方案，為消費者持續「守護美好呼吸」。 圖／Panasonic提供

在「與疫情共存」時代下，消費者在居住品質上的健康意識更抬頭，全新 Panasonic 空調用心研發並搭載新一代 nanoe™ X，nanoe 濃度提升 100 倍，每秒可釋放 48 兆氫氧(OH)離子，藉由濃度提升，更快有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等，速度上領先業界做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準。而有了 nanoe™ X 就像家中空氣有了抗體，為空氣品質建立防護網；再加上三重淨化設計從開機自體清淨到關機乾燥防霉， 每次使用 Panasonic 空調都能自動清潔保養，讓消費者每一口呼吸都有健康純淨好空氣。

全新 Panasonic 空調與日本同步搭載新一代 nanoe X，業界唯一100倍超淨化nanoe科技，每秒可釋放 48 兆氫氧 (OH)離子，實現「開機全室防疫、關機全機防霉 」。 圖／Panasonic提供
全新 Panasonic 空調與日本同步搭載新一代 nanoe X，業界唯一100倍超淨化nanoe科技，每秒可釋放 48 兆氫氧 (OH)離子，實現「開機全室防疫、關機全機防霉 」。 圖／Panasonic提供

住宅智慧化越漸普及，帶動智慧家電的買氣，今年 Panasonic IoT 智慧家電進一步整合全熱交換器，家中空氣品質智慧控制系統再升級。完善的 IoT 空調空質商品陣容，即使不在家中也能遠端控制，24 小時常保居家空氣暢通清新，消費者更可透過遠端環控，直接控制家中 Panasonic 空調、除濕機、全熱交換器等家電，隨時隨地輕鬆掌控家裡的溫濕度、氣流、清淨度，常保居家環境健康、好空氣。

消費者要的不僅是好的產品也要有貼心服務，Panasonic 打造最完整的服務網，透過全省 28 處直營服務中心、服務授權店 296 個站點直接提供售後服務，讓服務更接近客戶的身旁。為解決客戶即時需求，提供電話通報或線上報修的 365 天 24 小時維修受理服務，全省北中南約 800 人的服務團隊可隨時在第一時間到府提供專業服務，快速滿足消費者的需求。

現場展示 2022全系列家用空調，連續八年省電超越國家一級能效，為消費者減少電費的負擔。 圖／Panasonic提供
現場展示 2022全系列家用空調，連續八年省電超越國家一級能效，為消費者減少電費的負擔。 圖／Panasonic提供

60 年來 Panasonic 與台灣民眾一同走過經濟發展階段，推動社會責任活動不遺餘力， 持續透過事業為大眾提高生活品質做出貢獻。其中響應行政院推動「班班有冷氣」政策， 讓學童在酷暑中也有安心舒適的學習環境，用心守護下一代的美好，也因此榮獲全國所有縣市的信賴及支持，讓 Panasonic 寫下唯一 22 縣市中小學均入選品牌的創舉，成為吹動台灣永續向前的力量，實踐 A Better Life，A Better World 的品牌願景。

官方網站：https://www.panasonic.com/tw/
顧客商談中心專線：市話 0800-098-800、手機(02)412-8222

相關新聞

越減越胖竟是22公斤大腫瘤 馬偕跨科「接力」摘除

68歲的楊先生積極透過飲食控制和運動減重，但沒想到四肢都瘦了，唯獨大肚腩一直瘦不下來。就醫檢查發現，占據腹部的不是脂肪而...

島內移動夯！國道車流量增 日平均成長量2%

受到疫情影響，國境遲遲未開，島內小旅行反而成為主流，這也讓高速公路車流量大增。根據高公局統計，高速公路交通量逐年成長，日...

夫載孕妻遭追撞！醫師機警緊急剖腹 產下健康男娃

台中劉姓孕婦懷胎36周，上周由丈夫騎機車載送上班途中遭後方機車追撞，整個人遭撞飛，摔落路旁，送醫救治。亞洲大學附屬醫院婦...

3藥品出包...關節炎用藥不純物高 食藥署回收85萬顆

衛福部食藥署今天一口氣公布三款藥品下架回收，包括兩款皮膚用藥「仙台衛膚龍軟膏」和「易麗膚泡沫液」，以及一款治療關節炎用藥...

19日強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫探個位數

氣象局今天表示，明天起受華南雲雨區影響，降雨擴大至中部以北、東半部、南部山區；19日起全台有雨，加上強烈大陸冷氣團南下，...

右肩惱人疼痛 奇美醫以高頻超音波檢查導引治療

68歲婦人日前在大掃除後發覺右肩疼痛比平時加劇，而且關節活動角度受限，台南柳營奇美醫院醫師以高頻超音波檢查，診斷為脊上肌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。