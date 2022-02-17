Panasonic 空調 業界唯一 nanoe™ X 科技 100 倍超淨化開機全室防疫 關機全機防霉

氣候變遷與新冠疫情帶來生活衝擊，消費者在空調產品上更追求節能環保、健康舒適。為滿足消費者需求，Panasonic 在日前舉辦空調新商品發表會，承襲專注節能省電技術 DNA，領導業界連續八年省電超越一級標準，今年更引進業界唯一日本最新100 倍 nanoe™ X 科技，展示多款機能再進化的空調空質商品，聚焦節能、健康、智慧三大面向，為住宅空間打造最佳化空調解決方案。

Panasonic 2022年空調新商品發表會，台灣松下銷售家電營業本部 張天來總經理，針對品牌願景、住宅空間、多領域空間，提出空調解決方案，為消費者持續「守護美好呼吸」。 圖／Panasonic提供

在「與疫情共存」時代下，消費者在居住品質上的健康意識更抬頭，全新 Panasonic 空調用心研發並搭載新一代 nanoe™ X，nanoe 濃度提升 100 倍，每秒可釋放 48 兆氫氧(OH)離子，藉由濃度提升，更快有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等，速度上領先業界做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準。而有了 nanoe™ X 就像家中空氣有了抗體，為空氣品質建立防護網；再加上三重淨化設計從開機自體清淨到關機乾燥防霉， 每次使用 Panasonic 空調都能自動清潔保養，讓消費者每一口呼吸都有健康純淨好空氣。

全新 Panasonic 空調與日本同步搭載新一代 nanoe X，業界唯一100倍超淨化nanoe科技，每秒可釋放 48 兆氫氧 (OH)離子，實現「開機全室防疫、關機全機防霉 」。 圖／Panasonic提供

住宅智慧化越漸普及，帶動智慧家電的買氣，今年 Panasonic IoT 智慧家電進一步整合全熱交換器，家中空氣品質智慧控制系統再升級。完善的 IoT 空調空質商品陣容，即使不在家中也能遠端控制，24 小時常保居家空氣暢通清新，消費者更可透過遠端環控，直接控制家中 Panasonic 空調、除濕機、全熱交換器等家電，隨時隨地輕鬆掌控家裡的溫濕度、氣流、清淨度，常保居家環境健康、好空氣。

消費者要的不僅是好的產品也要有貼心服務，Panasonic 打造最完整的服務網，透過全省 28 處直營服務中心、服務授權店 296 個站點直接提供售後服務，讓服務更接近客戶的身旁。為解決客戶即時需求，提供電話通報或線上報修的 365 天 24 小時維修受理服務，全省北中南約 800 人的服務團隊可隨時在第一時間到府提供專業服務，快速滿足消費者的需求。

現場展示 2022全系列家用空調，連續八年省電超越國家一級能效，為消費者減少電費的負擔。 圖／Panasonic提供

60 年來 Panasonic 與台灣民眾一同走過經濟發展階段，推動社會責任活動不遺餘力， 持續透過事業為大眾提高生活品質做出貢獻。其中響應行政院推動「班班有冷氣」政策， 讓學童在酷暑中也有安心舒適的學習環境，用心守護下一代的美好，也因此榮獲全國所有縣市的信賴及支持，讓 Panasonic 寫下唯一 22 縣市中小學均入選品牌的創舉，成為吹動台灣永續向前的力量，實踐 A Better Life，A Better World 的品牌願景。

官方網站：https://www.panasonic.com/tw/

顧客商談中心專線：市話 0800-098-800、手機(02)412-8222