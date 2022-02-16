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高雄鳳山黃埔新村夜燈祭 點亮眷村聚落新樣貌

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
「織為家」作品以幾何形狀編織藝術裝置，吸引民眾駐足欣賞拍照留念。圖／高雄市觀光局提供
「織為家」作品以幾何形狀編織藝術裝置，吸引民眾駐足欣賞拍照留念。圖／高雄市觀光局提供

2022台灣燈會在高雄掀起話題，為延續活動熱度，也讓高雄各特色區域呈現精采多元燈節體驗，高雄市觀光局將地方燈節展區延伸至美濃、旗山、岡山、林園、大寮及鳳山黃埔新村。在鳳山規畫全台第一個眷村內的燈會，邀請黃埔新村以住代護居民、鳳山周邊餐廳、文創小店共同參與，將日式老宅眷村聚落，經由巧妙設計光影呈現，融合眷村空間，在燈光妝點之下，更顯優雅、恬靜氛圍。曹公圳也是另一光區布設點，融合水圳地景，洋溢恬靜氣息。

主辦單位以黃埔新村中軸道兩旁、東巷弄為主要策劃展區，主題燈座「華燈初上－蛻變」，收集眷村在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，體會早期眷舍情境。「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。

作品「林叔旺伯」也很有特色，彷彿Q版的林旺叔叔述說著眷村故事，夜間點亮後更是可愛溫馨，打造受小朋友及網美喜愛的打卡拍照聖地。中軸道兩側人行道設置作品「來坐 · 來坐」，結合傳統雕花、黃埔新村在地意象，加入投射燈光影效果，運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈、燈籠彩繪吊掛布置村里巷弄空間。

觀光局表示，到鳳山不能錯過古城文化巡禮，可走訪古蹟鳳山龍山寺、鳳山縣城東便門、東福橋及鳳儀書院、歷史建築原台灣總督府農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗支所等，細細品味鳳山深厚的文化底蘊。還可以到周邊鳳山兵仔市場、中華街觀光夜市品嘗在地小吃美食、特色餐廳，享受具在地小吃、古蹟民宿體驗、燈節沉浸的地方燈節觀光體驗，感受高雄不一樣的燈節氣氛。

除黃埔新村，曹公圳也是另一光區布設點。融合水圳地景、中華商圈美食及歷史古蹟，結合鳳山傳統竹編工藝師傅，營造不一樣的光環境外，也取鳳凰山舊稱雞母山為商圈打造新的識別意象「吉姆」，即日起至2月28日，可到當地體驗在地小而美的光節盛會，白天或夜晚都好拍好玩。

鳳山中華商圈2月18日前推出「漫步曹公圳·饗食中華街」美食商圈券，讓民眾同時享受視覺與味蕾的饗宴，數量有限，更多活動詳情，可上鳳山中華街商圈粉絲頁查詢

「黃埔夜燈祭」持續展燈至2月底，每天下午5點亮燈，晚間10點熄燈，相關資訊可查官方網站或FB粉絲專頁查詢

設置「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。圖／高雄市觀光局提供
設置「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。圖／高雄市觀光局提供
黃埔新村東巷彩繪燈籠吊掛布置村里巷弄別具特色。圖／高雄市觀光局提供
黃埔新村東巷彩繪燈籠吊掛布置村里巷弄別具特色。圖／高雄市觀光局提供
運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈布置村里巷弄空間，走進村裡隨處都是不能錯過的拍照絕佳點。圖／高雄市觀光局提供
運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈布置村里巷弄空間，走進村裡隨處都是不能錯過的拍照絕佳點。圖／高雄市觀光局提供
「來坐 · 來坐」作品則是結合傳統雕花、虎年圖像，投射燈光效果，呈現黃埔新村在地意象。圖／高雄市觀光局提供
「來坐 · 來坐」作品則是結合傳統雕花、虎年圖像，投射燈光效果，呈現黃埔新村在地意象。圖／高雄市觀光局提供
大小朋友最愛的拍照打卡Q版大象「林叔旺伯」。圖／高雄市觀光局提供
大小朋友最愛的拍照打卡Q版大象「林叔旺伯」。圖／高雄市觀光局提供
主題燈座「華燈初上-蛻變」，收集在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，彷彿走一趟時光機體驗眷村味。圖／高雄市觀光局提供
主題燈座「華燈初上-蛻變」，收集在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，彷彿走一趟時光機體驗眷村味。圖／高雄市觀光局提供

眷村 古蹟

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