台鐵公司化後福利會增加？ 台灣郵政產業工會狠打臉

為了推動台鐵公司化，交通部長王國材近來密集和台鐵各地員工進行座談，面對員工反對的聲浪，王國材昨在高雄座談時，保證台鐵公司化後的工作環境與待遇福利一定只會更好，不會更差，還提到桃園機場公司、中華郵政公司及台灣港務公司的公司化歷程都是台鐵公司化轉型可以參考的案例。

不過王國材的說法，卻遭台灣郵政產業工會直接打臉。工會發出聲明表示，別說福利了，連基本的勞動權益都需要同仁們費力主張。

台灣郵政產業工會表示，王國材再次拋出驚人之語，聲稱「台鐵公司化，福利會增加」，政府官員欲以誑語欺騙台鐵員工，是否已先將自己催眠麻醉？否則如何能臉不紅氣不喘地一再拿中華郵政當「範例」？彷彿對基層員工在改制後的低薪血汗處境一無所悉。

工會表示，中華郵政新舊制人員之間的薪資落差問題，歷經18年的漫長歲月，前陣子才因為基層終於討回「被消失」的職務待遇，嚴重的同工不同酬問題才較獲紓解，然而爭議平息了嗎？眼下到了年度經營績效獎金的關頭，大家還得為局方的偷斤減兩繼續抗議，這樣叫做「公司化後福利會增加？」

工會也提到，別說福利了，連基本的勞動權益都需要同仁們費力主張。特休問題、加班問題成為同仁們的日常，員額緊縮使得基層同仁左支右絀，工作壓力與強度日漸升高，明明人力不足，但在管理階層的眼裡卻始終人力過剩。顧客抱怨等太久？連中午輪流用餐時間加開窗口的鬼話都說得出來，而且還是年復一年複製貼上。

工會表示，王部長每提台鐵公司化，必拿郵局來宣傳，是當慣老闆上了癮，只看到公司化後「省錢好用」還不用負責嗎？

工會強調，台鐵改革涉及國人交通安全，需要大家持續關注，但「公司化」絕對無法與「改革」、「安全」、「好公司」劃上等號。大家如果對何謂「公司化」難以想像，郵局就是典型的失敗案例。這裡有脫節的管理階層，永遠粉飾太平、插科打諢的發言人，還有數不清的文字與數字遊戲。

工會指出，台鐵公司化的未來，透過郵局改制後的各種怪現狀就可窺見。光是一個用人費就無孔不入，讓大家長期陷於流沙般的困境；而望向所謂的管理，也只會有更多的規章、更多的要點、更多的注意事項、更族繁不及備載，多如牛毛且流於形式的官樣文章。「公司化」對於官僚控制的國營事業而言，永遠只是皮相，主事者圖的不外是壓榨與卸責，還有為政策與政績服務。