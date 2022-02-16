星宇明開航福岡僅個位數搭機 首架A330neo 5月投入營運

星宇航空將迎來首架廣體客機。星宇說，首架A330neo預計19日抵台，5月投入東南亞航線營運。至於明天開航的福岡航線，星宇說，僅有個位數旅客搭乘。

星宇航空公關長聶國維今天受訪時表示，A330neo是台灣首款機型，預計這周交機，19日抵達台灣，回台後這架飛機要經過五階段審查，預估5月會投入營運，新航點還在評估，主要飛東南亞，新加坡、泰國都有可能性，算是短程航線。

聶國維說，該新機是全新設計，細節亮點日後會公布，可以期待。至於座位數近300個，其中商務艙30個左右，可以全平躺。總共就兩個艙等。

聶國維說，總共會八架A330neo，具體交機時程一直在變動，本年度可能還會再有三架來，加上近日這架至少有四架。

實際上，廣體客機的維護需要花費相當多金錢，對此，聶國維也說，確實疫情蠻嚴重的，有影響是必然的。

星宇航空預定明天要開航福岡航線。聶國維透露，受到疫情影響，載客率不佳，明天大概僅個位數搭乘。不過因為是既定航線，該飛的還是要飛，將透過機腹載貨吸收部份成本，目前仍無砍班計畫，原定2月飛航一班，3月起每周一班。會滾動式檢討。

對於是否預期何時國竟可以發放，聶國維說，目前疫情逐漸鬆綁，也希望疫情可以趕快過去，載客情形會比較好，但還是要看中央流行疫情指揮中心。疫情不是任何人可以左右，希望邊境鬆綁愈早愈好，吸引國人出國旅遊。