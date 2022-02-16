駕駛、騎士們多捧場喔！全國第3家身障加油站開幕了

這兩年受疫情影響，產業尤其服務業受創嚴重，以服務就業為主的身障者，連帶工作受影響，為協助身障就業，全國第三家身障就業加油站「陽光建北加油站」今天開幕。北市勞動力重建運用處長劉家鴻表示，市府今年身障就業重點將聚焦四面向，包括增加庇護工場量能、強化社會企業模式；針對不足額進用黑名單企業會逐一拜訪輔導；並幫助有意願企業雇用身障朋友。

北市勞動局表示，受疫情影響，身障朋友工作機會減少，以去年5月疫情三級警戒後，庇護工廠均停班，還有許多從事服務業的身障朋友，也因產業受創影響工作，目前隨疫情慢慢趨緩，身障者才慢慢回到職場工作。

陽光社會福利基金會經理楊智安也表示，因疫情緣故，許多身障者家長也不希望身障孩子出來就業，雇主端也因疫情衝擊，開出職缺減了將近一半，甚至因疫情加油站營收也減一成左右，盼疫情趨緩後，可讓身障朋友的就業慢慢恢復。

北市勞動局勞動力重建運用處表示，全國、北市第三處建北加油站位於建國北路三段91-1號，將提供50名身心障礙者就業，這是繼市民及大安加油站後，爭取公有場地推動成立全國第三家身障就業社會企業加油站建北加油站。

陽光社會福利基金會自110年8月接手後，也著手站體全面更新，汰換老舊油管及地下油槽，更新加油機、油氣回收及增設電子測漏系統、改善動線及外觀美化工程；更引進北市加油站首座履帶式平板洗車機，站體硬體設計均因應身障員工需求打造，降低工作風險及符合職場安全衛生概念。

勞動局長陳信瑜表示，身心障礙者朋友就業需求多元，北市設立43家庇護工場位居全國各縣市之冠，推動身障就業社會企業，也是值得鼓勵發展之多元就業模式。