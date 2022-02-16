異味、再生能源仍有疑慮 濱江水資中心二闖環評失敗

台北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心，去年8月環境影響評估審查會議，因再生能源、異味監測等闖關失敗，今再召開會議二度審理，仍有委員認為開發案恐造成汙染、異味、死魚等情況，加上基地鄰近松山機場，卻規畫景觀台，恐有飛安疑慮，最終仍未通過環評，並要求開發單位1個月內送件重審。

台北市政府評估至2032年，汙水量每日高達95.73萬噸，然現有的迪化、內湖汙水廠日汙水處理量僅50萬、24萬噸，遠超過其設計處理能量，若濱江水資源再生中心新建完成，平均日汙水量為16萬噸，最大日汙水量達19.2萬噸，除滿足北市基本汙水處理需求，也提供再生水作為多元供水來源。

濱江水資源再生中心基地面積約5.05公頃，除有汙水處理設施、紓流站、機房，還規畫飛機景觀公園、滯洪池及汽機車停車場。開發單位表示，依委員建議，已完成WASP模擬值評估，在夏季水質及低流量部分，河川氨氮將微幅增加、但溶氧也會提升 。

放流管線位置也依委員意見變動，原放流管線位置規畫在圓山河上游約100公尺處，為避開大佳河濱公園遊客密集區、龍舟段，將遷移至圓山河下游約400公尺處，並加嚴排放水質，生化需氧量加嚴至小於8mg／L、氨氮排放加嚴至小於5mg／L、溶氧自主加嚴至大於4mg／L。

再生水部分，加氯後的處理水將使用在設備清洗、植栽澆灌、消防補充、街道清洗等，沒有加氯、經三級處理後的放流水，可補助基隆河增加水中溶氧；再生能源部分，開發單位表示，因基地在松山機場旁，若設太陽能板恐有飛安疑慮，但承諾在迪化廠及民生廠設太陽能板，其面積及容量將符合設置用電5％以上規定。

但環委顏秀慧指出，開發單位雖提出異味即時監控設備，但沒具體講如何監控及異味巡檢頻率，環評會主席林鎮洋表示，汙水處理廠是鄰避設施，盼能成為環境友善設施；另多位委員認為，考量周邊仍有8位里長具名反對汙水廠開發，開發單位應提出濱江汙水處理廠替代方案，考慮從現有汙水廠擴建提高處理效能。

發言陳先生表示，北市汙水雖有多個主幹管，但並不會經過基隆河，北市衛生處卻要在基隆河中游興建汙水廠，並將放流水排至基隆河，過去調查就可發現，基隆河最大汙染源為內湖汙水廠放流水，濱江汙水廠就是再度汙染基隆河。

環委陳起鳳則表示，衛生處原稱濱江汙水處理廠因近機場，設太陽能板有飛安疑慮，要用購買綠電彌補再生能源，後來又改成在迪化或民生污水廠設綠電，質疑其可行性；環委楊之遠建議，衛生處應將乾旱造成汙水處理廠操作影響納入考量；而環委張尊國則說，基隆河死魚事件頻傳，顯示目前標準Q75流量不夠，還能加強。

大佳里長莊欽億表示，濱江汙水處理廠周邊土地早在40年前就納入廠址，已閒置40年無作為，現在又要擴大徵收土地，甚至要在松山機場航道下規畫觀景台，質疑該處屬飛航管制區，設置觀景台難道是鼓勵民眾逗留？恐有飛航疑慮。

衛工處表示，異味部分會連續監測，每季還有1次官能測定，汙水廠也會24小時派人值班，若接獲民眾陳情異味將立即處理，並將極端氣候及勞安會納入報告；內湖廠將在2027年要求廠商把汙水處理提升至三級處理，目前正在興建中的民生、濱江廠也會採三級處理。

經環評會討論後最終仍未通過此案，委員對於開發案再土地徵收、汙泥消化處理、再生能源發電、死魚等部分有疑慮，也認為衛工處應補充報告異味監測方式及異常事件應變措施通報，要求開發單位1個月內送件重審。