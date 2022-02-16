台鐵鳳鳴站臨時站113年11月通車 採新模式比預期早6年

台鐵鳳鳴站正在進行增設臨時站工程，由於屬於臨軌作業，存在風險，交通部長王國材今天前往視察。鐵道局說，目標民國113年11月完工後通車啟用，將提早約6年通車。王國材也說，鐵路立體化工程至少要十年，這次增設臨時站是個新的模式，未來持續朝這方向進行。

鐵道局說，王國材今赴新北市鶯歌區視察台鐵增設鳳鳴臨時站工程，立法委員蘇巧慧及地方民意代表亦到場關心施工進度。王國材感謝蘇巧慧及地方民意代表對重大交通建設支持，也期許施工團隊如期如質完工。

鐵道局說，台鐵鳳鳴站納入「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理，預計至119年7月始能通車。為呼應鳳鳴站早日通車啟用民意訴求、服務地方居民及提昇交通便利性、並藉此培養旅客搭乘習慣，行政院於民國108年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總工程經費6.1億元，預定於113年11月完工後通車啟用，與原桃地計畫規劃的鳳鳴站相比，鳳鳴臨時站將提早約六年通車，及早為民眾提供運輸服務。

鐵道局說，鳳鳴臨時站採簡易站型式規劃，月台型式為兩岸壁式月台，CH01標鳳鳴臨時站工程經費約4.15億元，於民國109年11月15日正式開工，至111年2月10日施工進度為29.06（超前1.02%），月台側擋土排樁均已完成，目前主要施作掛網噴凝土保護及鳳鳴陸橋北側永和街邊坡排樁帽梁工程，由於本標工程多為臨軌作業，且鳳鳴陸橋北側邊坡開挖工程更屬高風險工作；為避免工程施工影響鐵路營運安全，王國材已多次表達對臨軌作業施工安全的重視，並要求各工程主辦單位務必落實施工安全防護標準作業流程。

鐵道局說，該次視察鳳鳴臨時站工程，對施工團隊為強化臨軌作業安全研議多項精進作為甚表肯定，如設置電子瞭望員（列車接近預警發報系統）、電子圍籬，以及邊坡開挖採多重防護設計等，以同時兼顧施工安全與鐵路行車安全。

鐵道局說，王國材在施工團隊導引下，除視察施工現況也親自檢視各項安全防護設施功能及運作情形，再次強調臨軌作業絕不能有絲毫疏忽，現場監造及施工人員更應提升風險辨識及預防的專業能力，尤其既有各項臨軌作業施工安全規定務必要落實，部長同時勉勵施工團隊執行高風險工程之辛苦與努力，期許鳳鳴臨時站能如期如質完工通車。