3招拉筋養肌變年輕 告別這裡痠那裡痛

現代人上班久坐盯電腦、下班躺沙發追劇，「坐式生活」嚴重影響健康，容易因姿勢不良造成肩頸僵硬、腰痠背痛，久了會導致血液循環變差，易引發心血管疾病。該如何改善久坐不動的問題？元氣網的會員專屬一日課程提供「健康自主學習表」，可依個人時間彈性安排自主運動、生活技巧、健腦活動、健康知識，幫助大家能養成良好習慣，打破時間及地域的限制，隨時隨地自修學習。

專屬健身打卡計畫 居家伸展運動學起來

新冠疫情持續延燒，除了接種疫苗預防感染、避免重症，我們還能如何保護自己？世界衛生組織指出，從飲食、運動著手，建立良好生活作息，是增強身體免疫力的根本之道。防疫期間避免群聚，待在家的時間變多了，不妨趁這個機會養成在家也能運動的習慣。運動健護教練梅世維傳授「3種臀腿拉筋伸展運動」，利用閒暇時間起身動一動，改善筋骨痠痛不求人。

除了運動主題內容，「元氣一日課」也推薦一系列口腔保健、高鈣蔬菜、睡眠芳療等課程，要吃、要動也要保養，訓練指南一次到位。

➤跟著做就對了！飲食╳運動╳紓壓：

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養生補元氣 跟著專家飲食運動遠離病痛

●飲食：你知道吃那些菜能補鈣嗎？深綠色的芥藍菜榜上有名，根據衛福部國民健康署的每日飲食指南，屬於十字花科的芥蘭菜營養價值高，護眼又補鈣，其硫代葡萄糖苷在體內轉換後，能加速排除致癌物，堪稱超級保健食物！營養師推薦和肉類一起拌炒，鹹香回甘，且消除芥蘭菜微微的苦味。

※芥藍菜料理搶先報

1.芥蘭炒牛肉：芥蘭菜清淨後，拔掉或切除梗部外皮，菜葉跟菜心（菜梗）分開放。牛肉切絲沾少許蛋白及太白粉，拌一拌後熱鍋下油變白色起鍋，再下蒜頭爆香，依序下菜心大火炒幾下後，再下菜葉，鹽巴調味，最後下牛肉炒一下即完成。

2.香菇燴芥藍：芥藍菜洗淨，修剪老葉、拔掉或切除梗部外皮，整根放入加了少許油和鹽的滾水汆燙，撈起盛盤。鮮香菇、蒜頭、紅蘿蔔片翻炒後，加入鹽、蠔油、胡椒粉調味炒勻並少許勾芡，淋至整盤芥藍菜上即可。

●沐浴：傳統牙刷或電動牙刷哪個好？尚品牙醫診所院長劉典章指出，兩者最大的差異是省時、省力的方便性，使用方法正確才是重點。除了正確定位、刷頭角度，保持口腔清潔應遵循「刷牙333法則」，每天刷3次、餐後3分鐘內刷牙、每次至少刷3分鐘以上，搭配牙線讓潔牙效果更加倍。

●睡眠：夜裡翻來覆去睡不著，如何快速入眠、改善睡眠品質？美國NAHA、英國IFPA高階芳療師杜佩芬建議，非藥物治療的芳香療法能穩定情緒，幫助現代人擺脫負能量焦慮感。就寢前，先做些輕鬆的體操並用精油按摩四肢，慢慢順著指頭和掌心延伸，達到放鬆神經、肌肉舒緩的效果，藉由觸覺和嗅覺療癒人心。

實用課程指引 設計專屬健康處方箋

這一生中，會需要面對哪些健康問題？「元氣一日課」Get執行健康監測計畫，開啟個人化的學習，包括調整日常作息、注意飲食習慣、學習運動技巧等。醫師、營養師、職能治療師、運動教練等各領域專家分享最實用的內容，日常生活健康吃、快樂動，遠離各種病痛困擾。

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