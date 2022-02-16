豐原用路人留意 2月國豐路三段臨時封閉路段明開始

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須於離峰時間封閉國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)進行交流道施工，111年2月份下半月實施日期如下：

一、 交通維持管制路段及時段：

國豐路三段東行封閉： 2月17、18、23、24、25日，每日9時至16時。

二、 建議改道路線：

(一)東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。

(二)地區性之車輛，請儘量避開施工區域，利用其他道路進行改道。

三、 提醒事項：

(一)交通維持管制期間，請用路人配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二)請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。

(三)用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。