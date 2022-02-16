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台南三井outlet今天起試營運 近中午行車順暢

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
警方提醒前往三井outlet及台南高鐵站用路人，可注意台86線上CMS(行車資訊看板)訊息分流。圖／歸仁警分局提供
警方提醒前往三井outlet及台南高鐵站用路人，可注意台86線上CMS(行車資訊看板)訊息分流。圖／歸仁警分局提供

台南高鐵特定區的三井outlet今天中午12點起試營運，將近中午出現部分車潮，車流大致順暢。警方執行交通疏導勤務，在周邊主要幹道台86線快速公路、台39線、中正南路以及高鐵大道等易壅塞路口部署警力或義交，進行交通疏導管制，同時提出進場路線，提供民眾選擇參考。

歸仁警分局指出，前往三井outlet及台南高鐵站用路人，可收聽警廣、注意台86線上CMS(行車資訊看板)訊息，遵從號誌、現場交通指揮人員及分流指示牌面引導，也呼籲試營運及25日開幕當天如遇交通管制，配合交通疏導人員指揮及注意行車安全，同時多利用大眾運輸工具前往。

警方提供民眾選擇參考進場路線如下：第一，台86線快速公路(安平、南區)台86線快速公路(西往東)-台86線大潭交流道-中正南路二段-左轉高鐵大道-左轉高鐵二路-右轉歸仁十路-歸仁七路-右轉高發一路至三井outlet館內停車場

第二，台39線(東區、仁德、永康)從市道182線-台39線內側車道(北往南)-左轉歸仁七路-右轉高發一路至三井outlet館內停車場。

第三台19甲線(關廟、新化)台19甲線(北往南)-右轉五甲路-歸仁十三路二段-歸仁十三路-直行歸仁十三路上三井outlet館內停車場。

至於往台南高鐵站進場路線如下：台86線快速公路(安平、南區)台86線快速公路(西往東)-台86線大潭交流道-中正南路二段-左轉歸仁八路-右轉歸仁大道至高鐵站1、4號門下客區。

台39線(東區、仁德、永康)，市道182線-台39線外側車道(北往南)-歸仁大道-直行至高鐵站1、4號門下客區。

台19甲線(關廟、新化)台19甲線(北往南)-右轉五甲路-歸仁十三路二段-右轉高發三路-左轉歸仁七路-左轉歸仁大道至高鐵站1、4號門下客區。

台南高鐵特定區的三井outlet今天中午開始試營運，將近中午出現部分車潮，車流大致順暢。記者黃宣翰／攝影
台南高鐵特定區的三井outlet今天中午開始試營運，將近中午出現部分車潮，車流大致順暢。記者黃宣翰／攝影

高鐵 台南 停車場

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