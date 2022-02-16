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家長忽略兒罹過動症未治療 醫師指恐衍生更多偏差行為

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長安醫院小兒科醫師陳震南（右）和心理師徐開慧提醒家長，勿輕忽小孩罹患，若未接受穩定治療，成年後甚至會有更多偏差行為。圖／長安醫院提供
台中市長安醫院小兒科醫師陳震南（右）和心理師徐開慧提醒家長，勿輕忽小孩罹患，若未接受穩定治療，成年後甚至會有更多偏差行為。圖／長安醫院提供

一名9歲男童，就讀小學後，陸續有老師反應上課不專心、坐不住，會走來走去、傳紙條等干擾行為，並對同學摔東西、時常弄傷他人，現在甚至會偷東西，經就醫進行智力測驗和電腦化注意力測試，發現他患有混合型注意力不足過動症，經予藥物治療，並協同心理師進行行為治療，男孩狀況獲得改善，比較不會衝動且行為有開始受到規範了。

長安醫院小兒科醫師陳震南指出，男童其實去年就有來過，其母主訴小孩上課容易分心、無法安靜坐下來，當初即檢測評估患有混合型注意力不足過動症，但家長覺得狀況不嚴重，想先觀察看長大一點會不會比較好，也沒再回診。沒想到男童後來在便利商店偷零食被抓到，才驚覺嚴重而再向他求助。

陳震南說，混合型注意力不足過動症在台灣盛行率為7%，可細分為注意力不足型、過動衝動型以及混合型三類，其中以混合型為大宗，發生的原因為患者大腦神經傳導物質不足，以致沒有辦法控制自己，而出現過動、衝動等缺乏控制力的症狀。

他提醒，切勿輕忽這個病症，因為若無接受穩定治療，青春期後可能會有憂鬱症、焦慮症等心理問題，成年後甚至會有很多偏差行為。

心理師徐開慧說，男童知道偷東西是錯的，但就是會忍不住去做，事後雖很懊悔、說下次不會了，但卻又會再犯，所以有自己控制上的困難，因此針對注意力不足過動的孩子，優先規畫行為控制的活動是必須的。

她說，家長可以透過跟兄弟姊妹或同年齡相比，小孩是不是比較過動 ; 或是老師反映有注意力不足現象，只要有一個狀況符合，建議盡早帶孩子就醫、接受專業評估。6歲以前透過早期療育，治療效果最佳，一般治療的黃金時期是在國小以前為佳。

過動症 憂鬱症

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