75歲超狂阿伯伏地挺身、倒立都OK 1周5次這樣練

75歲長輩陳聯煌曾經罹癌，醫師透露他僅剩5年壽命，有運動習慣的他為了健康著想，決定參與雲林科技大學的智慧樂齡健康促進中心，每周5天在健身俱樂部中跟教練學重訓、學用健身器材，加強肌耐力也促進人際關係。

我國人口快速老化，國民健康署副署長賈淑麗表示，統計至110年1月老人人口指數為16.9%，預估社區內共有394萬名長輩。最憂心長輩出現肌少症，以肌少症盛行率7%來算，估計有30萬名長輩面臨肌少症威脅。

肌少症會發生什麼問題？賈淑麗說，根據國健署調查，長輩1年跌倒比例約16.5%，其中8%因跌倒而就醫、住院，跌倒後恐骨折、引起腦中風或失能，心血管疾病與骨骼肌肉疾病是跌倒後最嚴重損傷，因此預防長輩失能最重要的是增加肌力。

國健署爭取行政院前瞻計畫經費，自110年至114年將挹注2.88億元，於全國設置288處「銀髮健身俱樂部」，由地方政府結合公有閒置、或低度使用之空間設置據點，鼓勵65歲以上長者就近活動，以延長健康餘命，預防及延緩失能。賈淑麗表示，至今已核定88處據點，加上先前14處試辦據點，目前服務約7百人、累積8千多人次參與，平均每位長輩運用3次以上。

嘉義市首座推髮健身房的示範站「精忠健康有力站」，社區主委楊鳳祥積極爭取支持後，將環境重新修繕、成立志工隊，營造友善空間，並添加運動設備，同時幫每位長輩量身打造專屬識別碼，透過藍芽紀錄長輩心跳、血氧，運動過程更安全。

嘉義縣「新港鄉海瀛村銀髮健身俱樂部」，則結合運動與物理治療所，健康管理師洪晉宏分享，會和治療師合作擬定運動處方，並透過長者健康整合式功能評估（ICOPE）量表，依照長輩體適能狀態，給予運動指導、運動傷害或骨科疾病諮詢。若有退化性關節炎的長輩，會協助他進行自主性等張、等長的肌力運動，訓練股四頭肌與臀肌，穩定膝關節附近肌群，減少膝蓋摩擦。

洪晉宏表示，據點不少長輩過去務農為主，會認為「做農就是運動」，總覺得年輕已經做很多運動，老了為什麼還要運動，起初要說服長輩運動不容易，會透過影片、獎勵機制等，像是與C據點合作，長輩來運動就送痠痛乳膏，增加長輩意願。