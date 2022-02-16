外送指引出爐業者可調交違紀錄 工會怒：出遊也算數？

外送車禍事故頻傳，也讓外界關注外送行業的交安問題。為此，公路總局近期正在擬定「機車外送員交通安全指引」，強調可讓外送平台取得外送員交通違規紀錄，好做加強管理，不過此舉卻引發外送員不滿，質疑交通違規紀錄不分「上下線」，換句話即便是沒上班的時間出遊違規，外送平台也可以取得紀錄，且動輒就是停權處理，根本就不合理。

公路總局近來正在擬定「機車外送員交通安全指引」草案，除要求外送平台要針對外送員提供保險外，也要求外送平台對外送員加強管理，包括外送員3個月有違反《道路交通管理處罰條例》第63條違規，累計記點達3點以上者，或平台業者評估為高風險或高違規人員，業者應將相關外送員報送駕訓班參加機車駕駛教育，取得完訓證明後才可派任。

此外，為了符合個資法，還要求外送員簽署授權書，讓平台可以調閱外送員的交通違規資料。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，公路總局把外送平台的外送員，以汽車運輸業管理規則做管理，但我們和汽車運輸業又不太一樣，所謂的汽車運輸業是職業駕駛，有執業登記車輛，且事故優關係，根本和外送員的性質不同。

蘇柏豪說，本來1月曾找工會等相關單位討論，當時會議結論是該車輛登記在外送平台，且是上線時間的違規紀錄才給，違規紀錄給的範圍以「重大違規」為主，包括酒駕、嚴重超速、闖紅燈等，且平台不得要求以停權做處置，可用駕訓班、道安講習等方式替代，不料事隔一個月，當時的討論全都變調。

蘇柏豪表示，根據公路總局訂定的安全指引，不管是任何時間、地點的違規都會提供給平台，理由是公路總局無法勾稽外送員上線的時間是什麼，但這一點都不合理，因為可能是下班時間出遊發生事故，但這卻導致平台全都被停權，工作受到影響，這太誇張了。

蘇柏豪說，由於提供違規紀錄可能有個資疑慮，因此公路總局也在指引中訂定條款，要求外送員授權個資給平台調閱，根本就是簽下賣身契。外送員和外送員的權責已經很不平等了，如今政府又影響外送員的權益，根本是平台業者聯手侵害外送員工作權。