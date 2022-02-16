門諾醫院培育公費生 下半年再添12名護理生力軍

門諾醫院與馬偕醫護專校，自2016年合作護理公費專班後，首屆的公費護理師已於去年投入門諾服務，今年第2屆再添12名。下一屆護理公費生招募即將展開，預計招收24名，可享5年學雜費全額補助，畢業保證就業。

去年才迎接第1屆的公費護理師踏入職場，今年下半年即將有新血加入，護理部主任林雅蘋表示，門諾醫院推動東部護理人員培育計畫，至今已邁入第6年，看到花蓮的孩子學有所成回到家鄉服務，非常感動。勉勵學生們秉持著決心與毅力，完成護理師的最後一哩路，考取證照返鄉服務。

「護理雖然是一條辛苦的路，但你們並不孤單，因為有這麼多的學長姐當靠山！」看到第二屆學弟妹的到來，目前服務於內科病房的謝馨瑩說，5年的時間很快，雖然過程中有挫折、沮喪，很高興大家都撐過來了，下半年一起在門諾的大家庭服務，讓每一位住在醫院裡的病患獲得最溫暖的照顧。

第2屆護理公費生陳祈叡表示，門諾醫院提供這5年來的課業、生活費及其他獎助方案協助與關懷，可無後顧之憂的專注在課業上，期許自己畢業後善盡所學，為家鄉需要照顧的人盡一份心力。

門諾醫院表示，感謝社會各界對東部護理培育計畫的支持，不論捐款多寡，都是對人才培育的肯定，才能讓這項培育計畫持續推動。