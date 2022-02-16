快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北海岸櫻花季 金山賞櫻健行送地瓜爆米花、櫻花口罩

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供

北海岸櫻花逐漸步入花季，新北市金山區公所26日辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」活動，健行路線從金山櫻花公園，經萬里大鵬里至員潭溪景觀橋後，返回中山溫泉公園，18日開放報名，縮小規模限80人，可獲限量客製化賞櫻紀念品如特製地瓜口味爆米花、櫻花口罩等。

金山區長廖武輝表示，因為受到疫情影響，避免大型活動民眾群聚，透過舉辦小規模的健走活動，號召金山區及鄰近的萬里區民健走賞櫻推廣在地櫻花之美，賞櫻健行路線經過金山在地的特色櫻花公園、新完工的金山立體停車場、中山溫泉公園、和連接萬里金山的員潭溪景觀橋，讓近期金山的新建設能推廣出去並獲得民眾認同。

2月18日上午9時到11時，在金山區公所4樓大會議室開放報名80個名額，額滿為止，可獲限量客製化賞櫻紀念品特製地瓜口味爆米花、櫻花口罩等。

另外，新北市景觀處提醒賞櫻民眾，新北市櫻花種類多、花期最長、分布廣的區域，各賞櫻景點吸引人潮欣賞，近期受新冠肺炎疫情影響，希望民眾保持警覺避免群聚，也推出「線上賞櫻」，讓民眾宅在家就可以欣賞新北各大景點的特色「櫻」姿。

民眾可多利用新北市景觀處架設的「2022新北市櫻花稼期」花況網站 (http://cpqweb.com/ntpciflower/) ，或在FB「賞花快報」粉絲團(https://www.facebook.com/ntpcflowernews)按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，在家裡也可「線上賞櫻」。

北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供
北海岸櫻花進花季金山賞櫻健行，送地瓜爆米花櫻花口罩。圖／金山區公所提供

金山 賞櫻

延伸閱讀

新竹公園河津櫻盛開 林智堅推薦2賞櫻一日遊

滿地「落櫻繽紛」超浪漫 武陵粉紅佳人出現櫻花雨紛飛

台東南迴金針山櫻花、大武木棉花開 美不勝收！

福壽山千櫻園現花鳥彩繪廁所 色彩濃郁與櫻花爭豔吸睛

相關新聞

台鐵公司化後福利會增加？ 台灣郵政產業工會狠打臉

為了推動台鐵公司化，交通部長王國材近來密集和台鐵各地員工進行座談，面對員工反對的聲浪，王國材昨在高雄座談時，保證台鐵公司...

高雄機場2035年旅次破千萬 新航廈闖關環評將先建後拆

高雄國際機場2035年人次可望破千萬，但既有航廈空間不足，交通部民航局提出新航廈工程計畫，今天通過環評大會審查，未來最大...

空位還有9成！ 228連假國道客運車票賣了3週還賣不完

二二八連續假期從26日至28日，國道客運自1月25日就預售車票；不過，銷售狀況不理想，公路總局今天說，目前還有9成空位

228連假將湧出遊人潮 省道易塞路段一次看清楚

228連假將屆，為紓解觀光旅遊帶來的車潮，公路總局表示，目前公路客運的預售票已於上月25日起陸續開始販售，截至2月14日...

天使！蛋荒中老婆婆親送雞蛋 竹山秀傳醫院「蛋蛋的溫馨」

雞蛋搶手，竹山秀傳醫院今天卻出現「送蛋老婆婆」，一名阿嬤提著整袋自產土雞蛋來感謝曾照顧她的護理師陳嬿安；話不多的阿嬤說，...

苗栗市場這款人情味 圓了88歲阿婆爌肉美夢

88歲胡姓阿婆露出久違不見的笑容拍照留念，在日照中心安排下，她到苗栗市北苗市場採買了三層肉，準備帶回家料理，因為丈夫很會煮，她一想到久違的客家爌肉好滋味，就不禁開心起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。