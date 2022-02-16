北海岸櫻花季 金山賞櫻健行送地瓜爆米花、櫻花口罩

北海岸櫻花逐漸步入花季，新北市金山區公所26日辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」活動，健行路線從金山櫻花公園，經萬里大鵬里至員潭溪景觀橋後，返回中山溫泉公園，18日開放報名，縮小規模限80人，可獲限量客製化賞櫻紀念品如特製地瓜口味爆米花、櫻花口罩等。

金山區長廖武輝表示，因為受到疫情影響，避免大型活動民眾群聚，透過舉辦小規模的健走活動，號召金山區及鄰近的萬里區民健走賞櫻推廣在地櫻花之美，賞櫻健行路線經過金山在地的特色櫻花公園、新完工的金山立體停車場、中山溫泉公園、和連接萬里金山的員潭溪景觀橋，讓近期金山的新建設能推廣出去並獲得民眾認同。

2月18日上午9時到11時，在金山區公所4樓大會議室開放報名80個名額，額滿為止，可獲限量客製化賞櫻紀念品特製地瓜口味爆米花、櫻花口罩等。

另外，新北市景觀處提醒賞櫻民眾，新北市櫻花種類多、花期最長、分布廣的區域，各賞櫻景點吸引人潮欣賞，近期受新冠肺炎疫情影響，希望民眾保持警覺避免群聚，也推出「線上賞櫻」，讓民眾宅在家就可以欣賞新北各大景點的特色「櫻」姿。