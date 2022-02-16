快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

血糖飆高惹禍 6旬男副睪發炎化膿如雞蛋挨刀切除

中央社 / 台北16日電

一名6旬男子患有糖尿病但置之不理，近期因下體腫痛就醫，手術發現竟是如雞蛋大小的副睪膿瘍，睪丸也萎縮，因此一併切除，且他的血糖飆高至常人的3倍，懷疑是血糖飆高惹禍。

書田診所今天發布新聞稿，收治病例的書田診所泌尿科主任醫師周固告訴中央社記者，這名62歲男性早在7、8年前就診斷出糖尿病，但置之不理未治療，直到近期發現下體有腫塊，原本擔心是腫瘤，手術切除發現是如雞蛋大小的副睪膿瘍，睪丸也出現萎縮。

周固提到，這名患者住院期間檢測血糖，發現血糖值達每分升375毫克、糖化血色素14.3%，比起正常人血糖值每分升約100毫克、糖化血色素5.6%以下，男子的血糖數值飆高至常人的3倍，而本次手術挨刀，可能就是血糖失控惹禍。

周固說，副睪丸炎通常因感染淋病、披衣菌等性病引起，好發於35歲以下的年輕人，但年長者也可能發生，特別是患有糖尿病或免疫力較差的患者，容易併發副睪感染發炎，且病程演進較慢，不會發生急性劇烈疼痛，拖久了就可能形成膿瘍。

治療方面，周固表示，副睪發炎初期以藥物治療為主，遵從醫囑治療大多會痊癒，除藥物治療外，可配合間歇冰敷緩解腫痛不適，冰敷15分鐘後休息30分鐘，多休息少走動，減少不適感；若已形成膿瘍，藥物治療效果不佳，須手術引流甚至切除睪丸。

最後周固提醒，當發現睪丸腫塊、睪丸腫大、兩側大小不對稱、疼痛或異常的感覺等，應儘早就醫診斷，早期治療。有慢性病者也應定期追蹤治療，以提升個人免疫力，降低併發症發生的可能。

手術 糖尿病 患者

延伸閱讀

【免費講座】糖尿病治療新觀念 心血管及體重一起顧！

春節大啖年菜後小心糖尿病 40歲以上民眾應善用健檢

阿基里斯腱發炎，按摩卻沒用？醫教4招改善：按摩點在別處

一個動作險釀災！73歲甄珍眼睛術後仍發炎

相關新聞

台鐵公司化後福利會增加？ 台灣郵政產業工會狠打臉

為了推動台鐵公司化，交通部長王國材近來密集和台鐵各地員工進行座談，面對員工反對的聲浪，王國材昨在高雄座談時，保證台鐵公司...

高雄機場2035年旅次破千萬 新航廈闖關環評將先建後拆

高雄國際機場2035年人次可望破千萬，但既有航廈空間不足，交通部民航局提出新航廈工程計畫，今天通過環評大會審查，未來最大...

空位還有9成！ 228連假國道客運車票賣了3週還賣不完

二二八連續假期從26日至28日，國道客運自1月25日就預售車票；不過，銷售狀況不理想，公路總局今天說，目前還有9成空位

228連假將湧出遊人潮 省道易塞路段一次看清楚

228連假將屆，為紓解觀光旅遊帶來的車潮，公路總局表示，目前公路客運的預售票已於上月25日起陸續開始販售，截至2月14日...

天使！蛋荒中老婆婆親送雞蛋 竹山秀傳醫院「蛋蛋的溫馨」

雞蛋搶手，竹山秀傳醫院今天卻出現「送蛋老婆婆」，一名阿嬤提著整袋自產土雞蛋來感謝曾照顧她的護理師陳嬿安；話不多的阿嬤說，...

苗栗市場這款人情味 圓了88歲阿婆爌肉美夢

88歲胡姓阿婆露出久違不見的笑容拍照留念，在日照中心安排下，她到苗栗市北苗市場採買了三層肉，準備帶回家料理，因為丈夫很會煮，她一想到久違的客家爌肉好滋味，就不禁開心起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。