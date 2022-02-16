開學孩子上學就腹痛 醫師提醒家長注意情緒焦慮

學校已經開學，部分學生上學前肚子痛，在學校腸胃不適，回家後好像就不痛了。 南投醫院小兒腸胃科醫師蔡璽翔說，這可能是情緒焦慮引起，家長可以觀察孩子適應情形，是否有同儕、課業壓力，正面鼓勵耐心陪伴，如果症狀持續無改善，建議至兒科門診就醫評估。

南投醫院表示，面對連續假期後重新上課，小孩可能會出現情緒低落、憂鬱、精神不振及睡眠失調等症狀，尤其假期越長，越容易出現相關症狀，被稱為「收假症候群」，且不只學生，成人也會出現類似症狀。

收假症候群不是精神疾病，但會造成不小的困擾，甚至因為焦慮伴隨腹痛、便秘或腹瀉、胸悶、疲倦及身體緊繃等狀況，大部分會在壓力解除後漸漸緩解。

蔡璽翔醫師建議家長，平時訓練小朋友建立自信、獨立自主的能力。放假期間還是要維持孩子正常作息，避免過度使用3C產品。在開學前陪伴孩子整理好新學期文具等用品，預告、規劃開學後行程，安排適當運動緩解焦慮。

開學後，家長可以觀察孩子適應情形，關心學校生活狀況，是否有同儕還是學校課業師長壓力，持續正面鼓勵、耐心陪伴，讓孩子順利回復到原本學習節奏。