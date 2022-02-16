桃園戀戀魯冰花19日登場 小型活動靜態賞花歡迎來玩

88歲胡姓阿婆露出久違不見的笑容拍照留念，在日照中心安排下，她到苗栗市北苗市場採買了三層肉，準備帶回家料理，因為丈夫很會煮，她一想到久違的客家爌肉好滋味，就不禁開心起來。

2022-02-16 22:24