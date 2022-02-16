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桃園戀戀魯冰花19日登場 小型活動靜態賞花歡迎來玩

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市2022戀戀魯冰花季2月19日登場，採小型活動及靜態方式，讓遊客戶外欣賞魯冰花。圖／客家局提供
桃園市2022戀戀魯冰花季2月19日登場，採小型活動及靜態方式，讓遊客戶外欣賞魯冰花。圖／客家局提供

桃園市2022戀戀魯冰花季2月19日登場，採小型活動及靜態方式，讓遊客戶外欣賞魯冰花。圖／客家局提供
桃園市2022戀戀魯冰花季2月19日登場，採小型活動及靜態方式，讓遊客戶外欣賞魯冰花。圖／客家局提供
疫情籠罩影響下，桃園市2022戀戀魯冰花季即將2月19日周六起登場，最近分布龍潭區大北坑休閒農業區茶園田間，金黃色魯冰花陸續開花迎風搖曳，吸引遊客駐足欣賞，市政府副秘書長邱俊銘今天上午表示，受疫情影響，今年戀戀魯冰花活動取消開幕及大型聚會活動，改為小型活動及靜態展覽，主會場區舞台表演不設座位，做好防疫措施下「遠觀不能近看」。

市政府客家事務局今年戀戀魯冰花邁入第5年，龍潭大北坑休閒農業區和窯文創園區的茶園田間種植15公頃魯冰花，每年春天金黃魯冰花開，景色迷人，客家局表示，今年戀戀魯冰花活動2月19日至28日，為期10天，取消開幕、漫步晨間茶山活動，透過花間實境解謎、客家音樂饗宴、懷舊童玩趣及舊時光市集小型活動，結合魯冰花季，讓遊客賞花休閒及體驗客庄人文藝術。

客家局表示，今年魯冰花季在龍潭三和青創基地第二遊客中心周邊沿路，特別布置美麗魯冰花植栽，打造浪漫金色路徑，活期間的花間實境解謎：花花製造所DIY採限量人數進行，還有大北坑市集活動，均實施實名制、戴口罩、消毒等防疫措施，配合人流出入管控，活動期間周末、假日提供免費接駁車服務，歡迎民眾前來龍潭食茶賞花，體驗客庄風情。

疫情 賞花 桃園

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