Panasonic空調新品登台 nanoe X科技淨化大幅提升100倍
節能環保、健康舒適已成為現代消費者對空調的基本要求。Panasonic空調發表2022年新品，除了運用6大省電關鍵技術，達到連續8年省電超越一級標準，今年更引進業界唯一日本最新100倍nanoe X科技，在疫情時代陪伴消費者追求健康生活。現場展示多款機能再進化的空調、空氣品質商品，並聚焦節能、健康、智慧3大面向，為住宅空問打造最佳化空調解決方案。
在「與疫情共存」時代下，消費者在居住品質上的健康意識更抬頭，全新Panasonic空調搭載新一代nanoe X，nanoe濃度大幅提升100倍，每秒可釋放48兆氫氧離子，更快有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等，做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準。而有了nanoe X就像家中空氣有了抗體，為空氣品質建立防護網；再加上三重淨化設計，從開機自體清淨到關機乾燥防霉，每次使用時都會自動清潔保養，讓消費者每一口呼吸都有健康純淨好空氣。今年Panasonic IoT智慧家電更進一步整合全熱交換器，搭配空調、除濕機等家電，讓家中空氣品質智慧控制系統再升級，即使不在家中也能遠端控制家中溫濕度、氣流、清淨度，24小時常保居家空氣暢通清新。手機App、電視都能成為智慧家電控制中樞，透過電視遙控器還能聲控全系列商品開關機、調整設定，讓住宅更加智慧化。
針對客戶服務，Panasonic則是近一步打造最完整的服務網，透過全台28處直營服務中心、296個服務授權店直接提供售後服務，北中南約 800人服務團隊，並提供電話通報或線上報修，365天24小時隨時受理，快速滿足消費者的需求。Panasonic更響應行政院推動「班班有冷氣」政策，榮獲全台22縣市、超過1,100所學校所採用，幫助學童在酷暑中也有安心舒適的學習環境，用心守護下一代的美好，成為吹動台灣永續向前的力量。
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