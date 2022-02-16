網紅淨山團行程內容恐違法 觀光局錄案要查

擁有18萬人訂閱的YouTuber「Celine and Cynthia-不只是旅行」，日前她們開「豪華淨山團」帶粉絲前往位在新竹的「霞喀羅國家步道」淨山，卻被指出丟光歷史文物引發爭議。不過有旅遊業者質疑，該團的產品內容包含行程規畫、安排旅宿交通等，恐已涉及需特許申請的旅遊業才能執行的業務範圍。交通部觀光局目前也已針對辦理此活動的「台灣三六八公司」錄案查察，如違法屬實，最少得被裁罰10萬元罰鍰。

豪華淨山團每人5000元 限額35名售罄進帳18萬

該行程是「不只是旅行」與「台灣三六八公司」的合作產品，前往霞喀羅古道淨山，兩天一夜的露營團產品中，除清運垃圾外，還包括接駁車、嚮導薪水、全員保險、露營區裝備、晚餐、手沖咖啡、手工水果乾、香料熱紅酒、戶外瑜珈等，2天1夜1人收費5000元，另加上250元的5%稅金，35個名額全數售罄，未扣除成本前，此團共有超過18萬元的進帳。

該團的淨山行程過程影片曝光後，遭到網友猛烈抨擊，認為Cynthia所稱「清出一大堆酒瓶垃圾」，其實是駐在所的遺跡，是先人在那邊生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它。由於輿論熱議，Celine和Cynthia已表示道歉，該淨山影片同步下架。

公司登記登山嚮導業非旅行業 業務內容恐涉法

就在外界將焦點放在抨擊他們未尊重當地歷史文化時，本報記者調查，和不只是旅行合作的台灣三六八公司是申請登山嚮導業，營業項目為「國內外登山及探險活動之整體規畫顧問及其相關之資訊諮詢等」，不過有旅遊業者質疑，其產品內容已包含行程規劃、安排旅宿交通等，其並非旅行業，卻執行特許行業才能執行的業務內容，恐已違反《發展觀光條例》。

要經營旅遊業，應先向中央主管機關申請核准，並依法辦妥公司登記後，領取旅行業執照，始得營業。根據《發展觀光條例》規範，旅行業業務範圍包括：一、接受委託代售海、陸、空運輸事業之客票或代旅客購買客票。二、接受旅客委託代辦出、入國境及簽證手續。三、招攬或接待觀光旅客，並安排旅遊、食宿及交通。四、設計旅程、安排導遊人員或領隊人員。五、提供旅遊諮詢服務。六、其他經中央主管機關核定與國內外觀光旅客旅遊有關之事項。旅遊業者認為，台灣三六八公司的產品已經包含法規中所述的第一、三、四、五項業務。

觀光局錄案查察 若違法屬實挨罰至少10萬起跳

官員分析，旅遊業是依照不同元件來包裝、設計行程，屬特許行業，台灣三六八公司則是登記登山嚮導業，若是為了登山活動而有安排接駁、餐食等，並不會被判定違規，但若行程中除登山外還有安排其他產品元件，就可能有觸法疑慮。

對此，觀光局表示，「台灣三六八公司」疑涉辦理旅遊行程部分，已錄案查察，如涉違法經營旅行業業務經查證屬實，將依據《發展觀光條例》第55條規定，處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

記者透過台灣三六八公司臉書所留電話致電，並未連繫上，再透過臉書、LINE社群私訊詢問有關觀光局錄案查察一事，同樣未獲回應。