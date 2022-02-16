亞運空手道金牌女將阿基里斯肌斷裂 嘉義長庚助治癒

「永不放棄！」2014年仁川亞運空手道金牌女將辜翠萍，2019年底比賽練習時左腳阿基里斯腱不幸斷裂，原以為無法再站上賽場，經過嘉義長庚運動醫學團隊協助，進行肌腱重建手術治療復健，再次回歸重返空手道競技比賽舞台，10月將參加亞運為國爭光。

南投縣空手道委員會主委許阿甘、旭光高中教練黃泰吉、曾麗如、鄧世瑀，上午帶辜翠萍、2018年亞運金牌谷筱霜等國手，到長庚向院長楊仁宗、運動醫學整合照護小組許維修醫師、王定中醫師、骨科部主任黃國欽等，獻花道謝，楊仁宗感佩辜翠萍堅忍不拔勇氣，辜當場脫襪出示癒合左腳跟，表演空手道競技，迅雷般動作讓人驚嘆。

辜翠萍2019年底比賽練習左腳阿基里斯腱斷裂，原以為無法再站上賽場，但2021年新北全運會奪金牌，又在亞錦賽奪銀牌，許維修說，阿基里斯腱是連接小腿肌與腳踝主要肌腱，主要影響爆發力與速度發揮，對空手道需短時間高強度爆發力競技運動來說更為重要，若未能適時接受妥善治療，將影響選手未來表現。

長庚近年持續推展運動醫學整合照護，與培養辜翠萍的旭光高中空手道隊合作，當接到辜翠萍求助，馬上安排肌腱置換手術輔以PRP增生療法治療，術後恢復狀況良好，約3個月後即開始恢復訓練。

王定中表示，旭光道選手每3個月到長庚進行動作分析、等速肌力等運動科學檢測，建立完整數據資料庫；定期評估選手狀況，隨時提供給教練，作為訓練調整方針，精準訂定個人化訓練計畫。