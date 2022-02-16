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工研院攜手護理之家 陪伴機器人導入長者照護

中央社 / 新竹16日電

工研院今天宣布，與橫溪恩主公護理之家合作打造智慧照護場域，以AI人工智慧影像辨識、音訊辨識等科技技術，為長者、照護者及養護機構提供更優質的服務體驗，希望能將陪伴機器人導入長者照護場域。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院過去針對獨居老人研發PECOLA機器人，成果獲得2020美國消費性電子展智慧家庭類創新獎項，這次擴大研發PECOLA AI感知照顧系統技術，拓展創新應用。

丁邦安說，透過與橫溪恩主公護理之家進行照護場域驗證，期望能將陪伴機器人導入照護場域，為長者提供互動式體驗、體適能分析及運動處方等整合性服務，同時讓照護者透過系統提升陪伴照護效率，建構智慧有感的科技照護典範。

工研院表示，PECOLA AI感知照顧系統具有3大特色，第一是智慧幫手PECOLA聰明拍，透過AI影像辨識技術，照護人員僅需拍攝長者照片匯入電腦雲端影像系統，即可依人臉辨識自動分類歸檔，減輕照護人員負擔，並提供家屬線上即時瀏覽，掌握更豐富的訊息。

第二是主動陪PECOLA輕鬆讀，利用語音轉文字、文字轉語音等音訊辨識技術，即可透過聲控機器人讀報，或進行台語點歌。

第三是聰明分析PECOLA趣味測，在無需穿戴裝置下，長者只需透過小遊戲氣球，便可進行衰弱分析，同時透過與不倒翁學校合作，提供對應的健走杖運動建議，以遊樂取代訓練來增進自主運動賦能意願。

AI 獨居老人 人臉辨識

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