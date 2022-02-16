聽新聞
test
0:00 / 0:00
動力火車演唱會 X 環島之星套票 開搶時間曝光
動力火車繼「都是因為愛」世界巡迴演唱會台北旗艦場轟動秒殺後，驚喜宣佈5月28日將加開高雄旗艦場，並決定攜手易遊網獨家推出「環島之星套票」，包含來回交通和飯店住宿、動力火車獨家親簽版演唱會門票，再加碼抽演唱會周邊商品。
「環島之星套票」將於3月9日中午12點於易遊網搶先開賣，毎人最低6,250元起，刷花旗信用卡輸入折扣碼代號「CITI500」，單筆訂單還可再現折500元。
易遊網此次為動力火車「都是因為愛」世界巡迴演唱會的聯合贊助商，因此揪車迷們一同前進高雄，感受動力火車撼動人心的神嗓歌聲，此外，更搭配「環島之星」推出獨家套票。
限量版的套票，交通部分可選擇去回程都搭乘環島之星，或是去程高鐵、回程搭環島之星的雙鐵方案。飯店部分則安排入住「德立莊博愛館」，從高雄捷運後驛站搭兩站即達巨蛋站，車程不到10分鐘、相當方便，還可順遊高雄景點，或加購大港巡航遊高雄、美濃美食+纸傘DIY等一日遊程。
動力火車「都是因為愛」世界巡迴演唱會高雄旗艦場，5月28日(六)晚上7:30在高雄巨蛋開唱，獨家「環島之星套票」搶先於3月9日中午12點開搶，使用國旅券下單加碼再贈「星巴克電子飲料券150元」(數量有限送完為止)；搭配花旗信用卡輸入「CITI500」折扣碼代號，單筆還可享500元折扣。
環島之星套票：https://www.eztravel.com.tw/events/powerstation_concert/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言