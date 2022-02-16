快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動力火車演唱會 X 環島之星套票 開搶時間曝光

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
動力火車 X 環島之星攜手推高雄演唱會套票。圖／易遊網提供
動力火車 X 環島之星攜手推高雄演唱會套票。圖／易遊網提供

動力火車繼「都是因為愛」世界巡迴演唱會台北旗艦場轟動秒殺後，驚喜宣佈5月28日將加開高雄旗艦場，並決定攜手易遊網獨家推出「環島之星套票」，包含來回交通和飯店住宿、動力火車獨家親簽版演唱會門票，再加碼抽演唱會周邊商品。

「環島之星套票」將於3月9日中午12點於易遊網搶先開賣，毎人最低6,250元起，刷花旗信用卡輸入折扣碼代號「CITI500」，單筆訂單還可再現折500元。

易遊網此次為動力火車「都是因為愛」世界巡迴演唱會的聯合贊助商，因此揪車迷們一同前進高雄，感受動力火車撼動人心的神嗓歌聲，此外，更搭配「環島之星」推出獨家套票。

限量版的套票，交通部分可選擇去回程都搭乘環島之星，或是去程高鐵、回程搭環島之星的雙鐵方案。飯店部分則安排入住「德立莊博愛館」，從高雄捷運後驛站搭兩站即達巨蛋站，車程不到10分鐘、相當方便，還可順遊高雄景點，或加購大港巡航遊高雄、美濃美食+纸傘DIY等一日遊程。

動力火車「都是因為愛」世界巡迴演唱會高雄旗艦場，5月28日(六)晚上7:30在高雄巨蛋開唱，獨家「環島之星套票」搶先於3月9日中午12點開搶，使用國旅券下單加碼再贈「星巴克電子飲料券150元」(數量有限送完為止)；搭配花旗信用卡輸入「CITI500」折扣碼代號，單筆還可享500元折扣。

環島之星套票：https://www.eztravel.com.tw/events/powerstation_concert/

搭著環島之星Hello Kitty繽紛列車追星去。圖／易遊網提供
搭著環島之星Hello Kitty繽紛列車追星去。圖／易遊網提供
環島之星Hello Kitty繽紛列車超好拍。圖／易遊網提供
環島之星Hello Kitty繽紛列車超好拍。圖／易遊網提供

環島 演唱會 易遊網

延伸閱讀

挺新銳設計師！台灣燈會主持群著高雄時尚大賞服飾亮相

高雄燈會開幕有亮點 主播群著高雄時尚大賞得獎服赴會

河津櫻2月盛放成「3公里櫻花道」　日本第一櫻伊豆或三浦半島就能賞

台灣燈會中央主燈點燈 蔡英文細數中央、地方發展成果

相關新聞

台鐵公司化後福利會增加？ 台灣郵政產業工會狠打臉

為了推動台鐵公司化，交通部長王國材近來密集和台鐵各地員工進行座談，面對員工反對的聲浪，王國材昨在高雄座談時，保證台鐵公司...

高雄機場2035年旅次破千萬 新航廈闖關環評將先建後拆

高雄國際機場2035年人次可望破千萬，但既有航廈空間不足，交通部民航局提出新航廈工程計畫，今天通過環評大會審查，未來最大...

空位還有9成！ 228連假國道客運車票賣了3週還賣不完

二二八連續假期從26日至28日，國道客運自1月25日就預售車票；不過，銷售狀況不理想，公路總局今天說，目前還有9成空位

228連假將湧出遊人潮 省道易塞路段一次看清楚

228連假將屆，為紓解觀光旅遊帶來的車潮，公路總局表示，目前公路客運的預售票已於上月25日起陸續開始販售，截至2月14日...

天使！蛋荒中老婆婆親送雞蛋 竹山秀傳醫院「蛋蛋的溫馨」

雞蛋搶手，竹山秀傳醫院今天卻出現「送蛋老婆婆」，一名阿嬤提著整袋自產土雞蛋來感謝曾照顧她的護理師陳嬿安；話不多的阿嬤說，...

苗栗市場這款人情味 圓了88歲阿婆爌肉美夢

88歲胡姓阿婆露出久違不見的笑容拍照留念，在日照中心安排下，她到苗栗市北苗市場採買了三層肉，準備帶回家料理，因為丈夫很會煮，她一想到久違的客家爌肉好滋味，就不禁開心起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。