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疫情擾局！去年國旅衰退2成 產值一口氣少1400億元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今年1月的桃園國際機場，出入境者已少有觀光團，顯得分外冷清。本報資料照片
今年1月的桃園國際機場，出入境者已少有觀光團，顯得分外冷清。本報資料照片

去年各縣市觀光遊憩據點遊客人次統計出爐。根據觀光局統計，去年各大景點遊客人次約2.11億人次，不僅較前年衰退20.7%，也較108年（疫情前）則衰退達35.2%，推估是因為去年疫情三級警戒下，出遊人潮銳減導致遊客人次衰退。

實際上，受到疫情影響，去年幾乎各縣市的遊客人數都銳減，國際觀光客較多的縣市衰退情況顯著，包括雙北、高雄等縣市等。

若以各縣市來看，彰化縣衰退情況最嚴重，去年遊客人次僅487萬餘人次，較前年衰退近五成，其次是高雄市衰退約4成五、新竹縣、新北市則各衰退約三成八；離島部分，連江縣衰退約四成二、澎湖縣衰退約四成。

但也有縣市表現成長，其中包括苗栗、嘉義、桃園、台中、花蓮等縣市，不僅較去年成長，更比疫情前成長許多。

對此，靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，去年國內疫情大爆發，造成的恐慌大於疫情第1年，是衰退幅度更大的主因，由於疫情前，每年國旅產值約4000億元，若以衰退35％來推估，去年國旅產值起碼減少了1400億元。

黃正聰也說，今年邊境不開不行了，所以台灣也不太可能再繼續維持零確診，因此今年國旅情況，應該是看民眾的信心，未來可能多多少少都會有疫情，就是看有些人擔心，就減少出遊，有些不在乎，就維持出遊；整體的話應該會比去年好的，因為去年三級警戒，大家恐慌心理高，今年疫苗打得多，國旅情況應該相對會好一些。

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