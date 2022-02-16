民間種樹有成！ 農委會林試所 選拔170處私有林模範生

農委會林試所透過「私有林領航評選」計畫，選出170處私有林模範生，讓照顧森林、傳遞環境關懷，成為可實踐的行動，未來也將彙整優質私有林主的經營模式供參考，讓更多林主投入。

林試所表示，森林占台灣近60%面積，約占210萬公頃，其中公私有林面積有23萬公頃，為8萬名林農所有，每人平均低於3公頃。台灣私有林因維護成本過高及林主多已高齡，因此林地缺乏管理林木生長遲滯，甚至有外來種入侵與病蟲害蔓延的問題；但仍有少數林主，投入森林管理，提升森林生態、景觀與木材價值。

林試所森林經營組長王培蓉表示，私有林過去大多閒置、任其荒蕪，就算有政府輔導或造林補貼，成效也相當有限；但也有林主，花費鉅大的時間、管理成本，獨立照顧好森林，衍生的森林生態效益，回饋給社會共享；這些私有林維護的寶貴經驗，可提供還沒開始管理的林主參考。

林試所舉例，宜蘭崩山湖地區陳錫江原本種柑橘，1980年代產業沒落後改植杜英、肖楠等林木，十多年來林地的撫育、修枝、除草等工作親力親為，每棵樹都在他的照拂下顯得生氣勃勃、旺盛而健康。

而崩山湖的另一處山坡，放眼可見林相優美的肖楠林，間綴著櫻花景觀，是林農莊東隆的團隊及長年合作夥伴共同努力的成果，他有為數不少的私有林及承租林地，也接受其他林主委託造林，以擴大林地面積進行規模化的經營。

莊東隆集結一批熟練的林地管理班底，讓他經手的林地都能適時撫育及管理而欣欣向榮，林班工人也得以有長期穩定的收入，經過多年努力，說服當地地主開放林間小徑供遊客漫步其間，崩山湖已儼然小有名氣。

林試所表示，團隊初步訪查170名優質林地的典範，未來研究團隊將持續現地訪查、整理、脈絡化這些林主的經營模式，將透過媒體傳播讓社會大眾能認識、肯定這群森林工作者。