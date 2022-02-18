謠傳？小孩不可以吃人蔘？ 美國FDA、中醫師打破誤解：孩童也能吃人蔘！適量補充更添免疫力

讓孩子們平安健康的長大，一直是為人父母熱切關注的育兒議題。但是現在孩童常因外在環境壓力，造成身心疲憊、免疫力低下等情況。該如何增強孩子的抵抗力、免疫力，也成為父母們的ㄧ大煩惱。陳潮宗中醫診所院長暨台北市中醫師公會名譽理事長 陳潮宗指出，人蔘是中藥材中的補氣首選，更有「開心、益智」的效果。許多人誤解孩童不能食用人蔘，但其實孩童每日適量攝取「6年根高麗蔘」，對於提高免疫力、抗過敏、促進成長等目的，都具有正面功效。

陳潮宗中醫診所院長暨台北市中醫師公會名譽理事長及中華民國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗中醫師建議，孩童每日適量攝取「6年根高麗蔘」，對於提高免疫力、抗過敏、促進成長等目的，都具有正面功效。 圖／陳潮宗中醫診所 提供

儘管人蔘對人體助益多多，但陳潮宗中醫師也表示，許多人對於人蔘最大的誤解，就是以為「孩童不能吃人蔘」。陳潮宗中醫師解釋，老一輩的概念，認為孩童是純陽之體，食用人蔘會過補、燥熱。但其實6年根的高麗蔘性溫、好吸收，對於吸收力不佳的孩童也合適。而且每日依照個人體質適量攝取，更有助於孩童提昇抵抗力、免疫力，還能幫助抗過敏、促進成長、提昇腦力發展、增進腸道保護力等作用；若是孩童體質容易疲累、體力不足、腹瀉、感冒，或是活動不足、體型瘦小者，多可以透過6年根高麗蔘從小進行體質保養，有需要就可以服用。

孩童體質容易疲累、體力不足、腹瀉、感冒，或是活動不足、體型瘦小者，多可以透過6年根高麗蔘從小進行體質保養，有助於孩童提昇抵抗力、免疫力，還能幫助抗過敏、促進成長、提昇腦力發展、增進腸道保護力等作用。 圖／聯合報資料庫 提供

陳潮宗中醫師也表示，根據美國FDA指出，3歲以上的孩童，就可以吃6年根高麗蔘，並指出各年齡兒童每日建議攝取量。而且其實常用於為孩童補氣、益脾胃的健脾丸、參苓白朮散等方劑，成分內均含有人蔘，所以適量攝取，對於孩童從小調整體質、打好健康體魄的基礎有著大大的幫助。陳潮宗中醫師也建議，坊間人蔘品質不一，家長可優先選擇有品牌的人蔘專業大廠，確保在栽種過程、產品品質均有所把關，對消費者也會更有保障！