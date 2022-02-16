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南部位於下風處空品差 高雄11站橘色警戒1站紅害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

今日南部位於下風處空品不佳，環保署上午10時統計，高雄境內13個空品測站有11站「橘色警戒」、1站「紅害」，台南、屏東也有部分測站為「橘色警戒」。

環保署表示，今日受大陸冷氣團影響，中部以北空品區位於迎風面，空氣品質多為普通；雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物易累積。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間達紅色警示等級，另外馬祖地區受中國大陸沿海汙染物影響為「橘色提醒」等級。

環保署表示，17日大陸冷氣團稍減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南空品區位在背風側，水平及垂直擴散條件轉差，易有汙染物累積；氣象局預報中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

18日華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區易有降雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳；環境逐漸轉偏東北風，下風處的雲嘉南至高屏空品區擴散條件尚佳，空氣品質普通。竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

冷氣團 空氣品質 環保署

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