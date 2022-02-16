東北季風發威 宜蘭、基隆北海岸大雨特報

受到東北季風影響，氣象局表示，今天宜蘭地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意。

氣象局表示，今天受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象局表示，明天大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。