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東北季風發威 宜蘭、基隆北海岸大雨特報

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今天宜蘭地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意。本報資料照片
氣象局表示，今天宜蘭地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意。本報資料照片

受到東北季風影響，氣象局表示，今天宜蘭地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意。

氣象局表示，今天受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象局表示，明天大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

氣象局指出，今、明兩天雲林以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請注意。明日中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

受到東北季風影響，氣象局表示，今天宜蘭地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意。圖／氣象局提供
受到東北季風影響，氣象局表示，今天宜蘭地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出留意。圖／氣象局提供

氣象局 基隆 冷氣團

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