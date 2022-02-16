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台東南迴金針山櫻花、大武木棉花開 美不勝收！
元宵節過後，正是台東南迴太麻里鄉金針山櫻花與大武鄉火車站木棉花開時節，目前櫻花和木棉花已開5成，預計3月盛開。不少民眾利用假日上山賞花，直呼好美。
「不用人擠人，賞花心情自然好。」來自北部的遊客說，人少拍什麼都漂亮，不必擔心有人入境，去年4月來過，但錯過花期，今年提前來，終於看到水水的櫻花。
元宵過後，正值南迴太麻里鄉金針山櫻花和大武鄉火車站木棉花開，目前金針山山野櫻、八重櫻和富士櫻開5成；另大武鄉火車站前500公尺木棉道也已開花，把道路兩旁渲染橘紅花海，美不勝收。
太麻里鄉金針山陳姓花農表示，去年受疫情影響，上山賞花人少，今年雖然還是碰到疫情，但賞花的人似乎有增加，其實山上環境空曠，空氣流通清新，只要戴好口罩賞花，應該不會受到感染。
「木棉花道提前開花，很漂亮。」大武鄉民劉守治說，木棉花多半3月才開，今年提前開花了，和往年零星花開相比，今年花開多，看起來更美、更有fu！賞花要把握時間，錯過就花謝。
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