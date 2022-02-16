周末全台急凍又雨！周六第一波降溫 這時間點最冷

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣還是持續受冷氣團影響，迎風面的北部、東北部和東部雲多有雨，整天都偏濕涼到濕冷，仍要添加衣物及攜帶雨具。新竹以南相對較穩定，雖然雲量還是偏多，不過仍然可以見到陽光，降雨機率也不高。

中南部要特別留意的是日夜溫差和空氣品質，氣溫介於13度到22度，高雄及屏東則再高一到兩度，各地清晨偏冷，中午較舒適。空氣品質則因為背風擴散不佳，汙染物容易累積而達橘色燈號，敏感族群要留意。

賴忠瑋說，這樣的天氣會持續到明天，不過明天的冷空氣會稍微減弱，各地氣溫都將有小幅回升，只是中高層大氣還是比較潮濕，迎風面的北部、東北部和東部仍然有雨，中南部則維持多雲到晴的穩定天氣。

周五天氣則有明顯轉變，賴忠瑋說，受到華南雲系東移影響，中部以北及東部將轉為有陣雨的天氣，而且要留意局部較大雨勢。周六水氣再增加，幾乎全台都有降雨的機會，也要留意局部雨勢較明顯。

他表示，周六另外要特別注意的是降溫，受到強冷空氣南下影響，預計白天就會開始有第一波降溫，周日則持續受到冷空氣南下影響，溫度將再往下降，而且全台都會冷的很有感覺，最冷的時間將在周日晚上到周一清晨，新竹以北及東北部將降到11至12度，中部甚至可降到10到12度，南部約12到13度，東部13到14度。

他說，預計冷空氣在下周二就會明顯減弱，不過各地天氣還不會明顯好轉，主要是台灣仍然容易受到華南水氣的影響，各地雲層仍厚，降雨機率也較高。下周若有外出行程，要多考量雨天備案。