快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周末全台急凍又雨！周六第一波降溫 這時間點最冷

聯合報 / 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
周六另外要特別注意的是降溫，受到強冷空氣南下影響，預計白天就會開始有第一波降溫，周日則持續受到冷空氣南下影響，溫度將再往下降，而且全台都會冷的很有感覺。本報資料照片
周六另外要特別注意的是降溫，受到強冷空氣南下影響，預計白天就會開始有第一波降溫，周日則持續受到冷空氣南下影響，溫度將再往下降，而且全台都會冷的很有感覺。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣還是持續受冷氣團影響，迎風面的北部、東北部和東部雲多有雨，整天都偏濕涼到濕冷，仍要添加衣物及攜帶雨具。新竹以南相對較穩定，雖然雲量還是偏多，不過仍然可以見到陽光，降雨機率也不高。

中南部要特別留意的是日夜溫差和空氣品質，氣溫介於13度到22度，高雄及屏東則再高一到兩度，各地清晨偏冷，中午較舒適。空氣品質則因為背風擴散不佳，汙染物容易累積而達橘色燈號，敏感族群要留意。

賴忠瑋說，這樣的天氣會持續到明天，不過明天的冷空氣會稍微減弱，各地氣溫都將有小幅回升，只是中高層大氣還是比較潮濕，迎風面的北部、東北部和東部仍然有雨，中南部則維持多雲到晴的穩定天氣。

周五天氣則有明顯轉變，賴忠瑋說，受到華南雲系東移影響，中部以北及東部將轉為有陣雨的天氣，而且要留意局部較大雨勢。周六水氣再增加，幾乎全台都有降雨的機會，也要留意局部雨勢較明顯。

他表示，周六另外要特別注意的是降溫，受到強冷空氣南下影響，預計白天就會開始有第一波降溫，周日則持續受到冷空氣南下影響，溫度將再往下降，而且全台都會冷的很有感覺，最冷的時間將在周日晚上到周一清晨，新竹以北及東北部將降到11至12度，中部甚至可降到10到12度，南部約12到13度，東部13到14度。

他說，預計冷空氣在下周二就會明顯減弱，不過各地天氣還不會明顯好轉，主要是台灣仍然容易受到華南水氣的影響，各地雲層仍厚，降雨機率也較高。下周若有外出行程，要多考量雨天備案。

新竹 空氣品質

延伸閱讀

周末強冷空氣南下！吳德榮：低溫下探10度 降雨範圍廣

周六強冷氣團有望創今年最冷紀錄 雨、雪怎麼下看這

周六起下波冷空氣襲「更強更濕冷」 最低急凍探10度

彭啟明：鋒面通過午後雨勢緩和 冷空氣報到越晚越冷

相關新聞

周末全台急凍又雨！周六第一波降溫 這時間點最冷

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣還是持續受冷氣團影響，迎風面的北部、東北部和東部雲多有雨，整天都偏濕涼到濕冷，仍...

周末強冷空氣南下！吳德榮：低溫再探10度以下、雨勢大且廣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台灣偏冷、中南部白天舒適早晚冷；桃園以北、...

基於「需求」打造出與「建築」相呼應的室內格局

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察

台東南迴金針山櫻花、大武木棉花開 美不勝收！

元宵節過後，正是台東南迴太麻里鄉金針山櫻花與大武鄉火車站木棉花開時節，目前櫻花和木棉花已開5成，預計3月盛開。不少民眾利...

海拔2600公尺的道路救援 一碗泡麵溫暖了車主的心

原本容易發生在炎熱夏天車輛水箱沒水的拋錨情形，在寒冷的高山上也遇得到。隨著冬天冷氣團南下、高山降雪，吸引許多遊客開車上山，老車在引擎轉速增加下，水箱散熱缺水，造成拋錨的窘境，只好報警求助，花蓮新城警分局合歡派出所曾在1周內「提水」救援3輛車，遊客得以平安返家。警方提醒，長途跋涉的旅客一定要注意檢查車輛，避免在山上顧路敗興而歸。

宗教解禁 大甲媽4月8日起駕

昨新增五例本土案例、四十例境外移入個案，但出現首例Omicron本土死亡個案。疫情趨緩，指揮中心宣布，即日起宗教活動解禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。