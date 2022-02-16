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周末強冷空氣南下！吳德榮：低溫再探10度以下、雨勢大且廣

聯合報 / 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
周六至下周一強冷空氣南下，天氣轉冷，而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫。本報資料照片
周六至下周一強冷空氣南下，天氣轉冷，而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台灣偏冷、中南部白天舒適早晚冷；桃園以北、東半部及山區有局部短暫雨；新竹以南多雲時晴。北部14至19度，中部13至24度，南部13至25度，東部12至25度。

明天白天氣溫略回升，北台灣仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；大台北及東半部偶有局部短暫雨；西半部多雲時晴。明晚起鋒面的鋒前雲系移入，北台灣降雨機率提高，其他地區局部短暫雨的機率亦漸提高；周五晚鋒面抵達，雨勢加大。

他說，周六至下周一強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波略強、且持續更久，周日晚、下周一晨降至最低，本島平地最低氣溫再探10度以下。而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫；因此，白天氣溫回升有限，感覺會特別濕冷，為春寒料峭的型態，應注意保暖。海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆佳，降雪可以期待。

下周一白天起至周二白天冷空氣逐漸減弱，但各地降雨的機率仍高，下周一仍很濕冷，周二白天氣溫略升。下周二晚另一波相對稍弱的冷空氣南下。

中央氣象局昨天說，強度逼近強烈大陸冷氣團，加上華南雲雨區，全台濕冷，有望成為今年最強冷空氣。

保暖 桃園

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