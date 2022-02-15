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疑生食牛豬感染！泰籍移工A肝群聚 比去年同期暴增18例

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
近期發生多起外籍移工急性病毒性A型肝炎群聚事件，照片為示意圖。 圖／ingimage
近期發生多起外籍移工急性病毒性A型肝炎群聚事件，照片為示意圖。 圖／ingimage

國內近期發生多起外籍移工急性病毒性A型肝炎群聚事件，疾管署副署長莊人祥指出，截至今日有28例個案，且18例為泰籍移工，目前可能原因仍在調查，初步了解有生食生肉、生菜沙拉等習慣，籲請注意飲食衛生，降低感染風險。

疾病管制署今日表示，截至2月15日，急性病毒性A型肝炎本土病例達28例，相較去年同期11例，個案顯著增加，其中18例為泰籍移工，分別為桃園市10例、台中市3例、台南市2例及新北市、彰化縣與南投縣各1例。

但經疫情調查發現，2月9日至14日期間就暴增8例個案，且分布在五家公司，多數病例具有生食習慣，會由食藥署調查是否為生食或食物受汙染所致。同時因多數為泰籍員工，也會請勞動部協助通知呼籲。

莊人祥指出，目前屬「散發性個案」，確診後會到醫院治療，前調查二案住同棟宿舍，共用宿舍、餐廳及浴廁，特別是最後接觸十四天內個案有暴露風險，會提供A肝疫苗接種。

疾管署說明，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未徹底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。

A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸，大多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

疾管署呼籲，民眾務必落實正確洗手及注意飲食衛生，避免生食生飲或食用未完全煮熟的餐點，聚餐共食時應使用公筷母匙，烹煮食材應將生熟食分開處理。建議無A型肝炎保護性抗體者可前往醫療院所自費接種2劑A型肝炎疫苗。

肝炎 移工

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