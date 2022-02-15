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綠光劇團轉型創藝公司 吳念真當董事長海選總經理

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
綠光劇團宣布轉型成為綠光創藝(股)公司，由吳念真(右二 )擔任董事長。並展開「綠光創藝 總經理海選」活動。記者陳宛茜／攝影
綠光劇團宣布轉型成為綠光創藝(股)公司，由吳念真(右二 )擔任董事長。並展開「綠光創藝 總經理海選」活動。記者陳宛茜／攝影

疫情期間，綠光劇團於線上播放國民戲劇「人間條件」一至六集，兩周吸引280萬人次觀看，超過此20年累積的觀眾，讓綠光驚覺小眾舞台劇也可以擁有大眾族群。綠光劇團今天宣布將轉型成為綠光創藝(股)公司，由吳念真擔任董事長，並展開「綠光創藝 總經理海選」活動，邀請創意、行政、行銷通才，或是橫跨文創、影視、劇場的斜槓人才加入綠光。吳念真表示，總經理人選希望是五十歲以下，為綠光加入年輕人的活力。

綠光創藝預計三月前成立。綠光創藝行政總監陳希聖表示，目前還在募資中，資本額不會低於一億。

「面對新的世界、新的平台的誕生，舞台劇不能演了就算。」吳念真表示，經過兩年疫情，面對未來有很多想法出現。今年滿70歲的他，戲稱包括自己在內，綠光有四尊天王，「年輕人看到四尊天王，氣場就弱掉了。」但年輕人無法進來，對劇團來說不健康，因此希望透過海選邀年輕人進入綠光。

綠光劇團團長羅北安表示，綠光劇團1993年成立，共計完成40多部作品，分成「原創音樂劇」、「國民戲劇」、「世界劇場」、「台灣文學劇場」以及「都會生活劇場」5個系列。隨著表演藝術的產業化，為了讓綠光劇團永續經營、擴大品牌效益，使劇團的IP再展延，決定成立綠光創藝製作公司，建構一套完整的商轉模式。

陳希聖表示，透過綠光創藝製作公司，可以讓舞台劇的IP多元化，除了劇場本身的收益，還能在不同形式的文化娛樂產品中轉換，如文學、影視、劇場、音樂、電玩、動漫之間的相互轉譯，促進多元文化娛樂市場的相互連結及融合，進而拓展商機。

綠光表示，未來綠光創藝將把原創故事版權開發成電視劇、電影等其他創作，並透過串流平台OTT上架、以台灣為基地，進軍國際市場。綠光創藝除了承接綠光劇團40多部舞台劇IP，也將投入資金開發原創舞台劇、音樂劇，甚至引進百老匯成熟音樂劇。綠光歡迎各路人馬挑戰「綠光創藝 總經理海選」活動，即日起可將履歷投遞至megagold4@gmail.com。

綠光劇團宣布轉型成為綠光創藝(股)公司，由吳念真擔任董事長。並展開「綠光創藝 總經理海選」活動。記者陳宛茜／攝影
綠光劇團宣布轉型成為綠光創藝(股)公司，由吳念真擔任董事長。並展開「綠光創藝 總經理海選」活動。記者陳宛茜／攝影

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