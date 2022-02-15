台鐵公司化後「可以看到績效」 王國材就這些疑慮說明

交通部持續推動台鐵公司化，預計2024年1月改制為公司。對於台鐵企業工會主張負債清零，交通部長王國材日前也承諾爭取。今天王赴高雄與台鐵員工溝通，強調台鐵轉型後將會是「可以看得到績效」的公司。

交通部說，王國材部長今與台鐵高雄運工機電同仁進行深度交流與座談，暢談台鐵改革理念及看法，同仁發言踴躍。王強調，期待台鐵局透過公司化提升效率、永續經營，轉型成未來讓大家都可以看到績效的公司。

交通部說，為深入瞭解台鐵同仁工作心聲，並聆聽員工對台鐵公司化的期待，交通部從今年1月起啓動台鐵員工座談會，今天在高雄場座談會中，王國材開場即表示，台鐵是台灣重要的交通運輸，他從小在高雄長大，與南部的同仁座談格外感到親切，透過面對面的溝通消除同仁的疑慮。

針對臺鐵同仁關心台鐵局公司化之後要何去何從？憂心雙軌化會造成同仁分派別、向心力分歧，以及未來升遷管道、薪資福利可能受阻等問題，王國材一一說明與釐清，讓同仁瞭解公司化就是轉變的機會，應該要好好把握，跟著台鐵局轉型ㄧ起變得更好。

王國材指出，任何單位或機構的光榮要靠員工自己創造，他自105年到交通部服務，主要負責督導台鐵，深切體認台鐵現況及困境，總思考如何持續改變台鐵，創造更好的未來，對應總統及行政院長期許安全，安定，安心的台鐵，公司化轉型是一個改變的契機。

王國材說，自接連發生普悠瑪及太魯閣事故後，政府一直在思考如何為台鐵改造，包括建置安全管理系統及強化臨軌工程安全措施等等安全改革，而在組織改革亦是刻不容緩，惟有改變才能轉變，也惟有轉變才能更好。

王國材說，這陣子時間，交通部與台鐵局持續不斷思考如何從資產及歷史債務層面，為未來台鐵公司創造更好的體質及經營環境，政府也已著手對台鐵提供公共運輸的負擔，或不可歸責台鐵經營責任等提供補助，他也一直與行政院，國家發展委員會，人事行政總處，人事主計總處及財政部等交換意見，為台鐵公司擘畫未來最佳的經營立基。

王國材也說，機場公司、郵政公司及港務公司的公司化歷程都是台鐵公司化轉型可以參考的案例，採雙軌制，同仁選擇保留資位制，身份及權益都受到保障，薪資待遇也不受影響，而從業人員制度，福利獎金可以增加，升遷管道更可順暢，未來台鐵公司化後，業務營運或相關事業開發可更彈性多元，而且可以更主動。對應國際的日本，韓國公司化經驗，未來台鐵公司有更好的發展。

現場同仁也提及台鐵推動公司化後的疑慮，職場尊嚴，以及安全改善等問題，包括目前公司子法細節未明確，一定要公司化才能達成臺鐵改革？王國材說，對應透過公司化才能達成經營環境改變，且公司運作有較行政機關經營上的自主權、彈性，以及效率提升，至於公司子法，待公司條例定案後將著手研訂，終極目標將會保障同仁及未來台鐵公司權益。