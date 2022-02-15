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近3年228連假國道事故較平日增1到4成 開夜車致死率曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高公局說，近三年同期國道每日平均事故件數較歷年每日平均肇事件數高出一成至四成。本報資料照片
交通部高公局說，近三年同期國道每日平均事故件數較歷年每日平均肇事件數高出一成至四成。本報資料照片

今年和平紀念日、二二八連假共三天（2月26日至28日）。交通部高公局說，近三年同期國道每日平均事故件數較歷年每日平均肇事件數高出一成至四成。此外，高公局也示警，夜間行車肇事嚴重程度（致死率及肇事率）約為日間二到三倍。

高公局說，統計近三年和平紀念日連續假期國道每日平均肇事件數分別為108年105件、109年128件及110年107件，較歷年每日平均肇事件數約90件高出一至四成。

高公局說，相關肇事分析文獻也顯示，夜間行車肇事嚴重程度（致死率及肇事率）約為日間二到三倍。

高公局說，鑑於夜間行車風險較高，高公局提醒用路人勿疲勞駕駛、勿超速行駛，並應與前車保持適當安全距離，避免前方緊急煞車時反應不及。

高公局說，高速公路故障車輛態樣主要有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。

高公局說，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3,000~6,000元罰鍰。

另依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處新臺幣600~1,200元罰鍰。

高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。

二二八連假國道收費措施。圖／高公局
二二八連假國道收費措施。圖／高公局

連假 高速公路 國道

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