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再吃會出事！不忌口喝手搖飲患脂肪肝 醫警告恐變肝癌

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
醫師呼籲，脂肪肝可能演變為肝癌，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。圖／報系資料照
醫師呼籲，脂肪肝可能演變為肝癌，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。圖／報系資料照

40歲的汪先生從事警衛工作，因缺乏運動，近年來身形逐漸肥胖。在一次公司健康檢查的超音波檢查時，發現有中度脂肪肝。經醫師詢問，才知汪先生熱愛吃精緻美食、喝手搖含糖飲料，攝取過多熱量下，不僅體重過重，更可能形成脂肪肝。醫師呼籲，脂肪肝可能演變為肝癌，在輕微脂肪肝時，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。

109年衛福部死因統計資料顯示，1萬1737人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因的第10位，死亡人數為3964人，肝癌為我國主要癌症死因的第2位，死亡人數為7773人。依108年癌症登記資料顯示，肝癌為國人十大癌症發生率第4位，發生人數為1萬1272人。

根據107年癌症登記資料顯示，約8成肝癌是由B、C型肝炎所引起的，有B、C肝炎者應照醫囑定期追蹤治療，就可有效降低肝癌的發生，但約有2成肝癌患者，並非罹患B、C肝炎，而是由其他原因如脂肪性肝炎所引起。

國家衛生研究院研究指出，台灣非B、C型肝炎引起的肝癌，風險因子包含脂肪肝、糖尿病與三酸甘油脂過高，如有上述2個以上的風險因子，需注意自身健康及維持健康體位。

常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，因為脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺。尤其近幾年來國人生活型態改變，例如:喜好含糖飲料、高脂肪食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加甚至產生脂肪肝。

高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男表示，脂肪肝是指脂肪沈積在肝臟內，主要與肥胖有關，更是三高的危害之一。脂肪在肝臟中會引起發炎，漸漸形成脂肪肝炎，若多次發炎、結痂，可能導致肝纖維化、肝硬化，不斷發炎下恐進展成肝癌。

非B、C型肝炎引起的肝癌中，除了脂肪肝外，盧勝男舉例，像是喝酒、代謝性疾病、或已消失病毒的B型肝炎患者，也可能導致肝硬化。另外極少數患者是化學毒物導致肝臟受損引起肝硬化。

脂肪肝不論成人或小孩皆可能出現。盧勝男舉例過去曾有一項研究，針對國中生的體重調查，找出了校內幾位「小胖子」，邀請孩子的家長到校給予衛教，結果爸媽「都比小孩胖」。

盧勝男呼籲，肝纖維化輕微程度下，還有機會「逆轉」，但嚴重肝纖維化，就很難恢復正常功能。建議肝機能異常或脂肪沈積時，應盡早做體重控制、飲食調整，另外糖尿病、高血脂患者透過藥物控制，也須改變生活型態，才能遠離脂肪肝。

國健署表示，脂肪肝雖沒有有效的治療藥物，但可以藉由控制體重、均衡飲食、規律運動，養成健康生活型態來減輕脂肪肝；減重有訣竅-「聰明吃、快樂動、天天量體重」，即我的餐盤均衡飲食及每週至少150分鐘中等強度的規律運動。更多資訊可至國民健康署健康九九網https://health99.hpa.gov.tw/(首頁/找教材/多媒體或手冊)下載使用。

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