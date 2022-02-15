大煙囪再+1？台中擬增電廠 衝擊港區天際線加劇空汙

台中已有全台最大火力發電廠，長期引發空汙爭議，近期有業者擬於台中港蓋「中佳燃氣電廠」，台中市長盧秀燕曾批評「對台中市民不公平」。此案今天首度環評初審，台中市府稱對台中空汙、市容造成負面衝擊，環評委員也擔心加劇空汙，要求審慎規畫空汙抵減措施，決議補正再審。

中佳燃氣電廠基地位於台中港工業專業區，開發面積6公頃，規畫57至65萬瓩級的複循環燃氣機組。開發單位中佳電力公司表示，中佳燃氣電廠是為了滿足中部經濟成長與能源需求，既有燃煤機組將有更大降載空間，且有助燃煤機組加速退除役，改善台中空品。

台中市環保局今天在環評會上指出，台中市細懸浮微粒PM2.5跟臭氧8小時平均值不符合國家空品標準，開發單位應「全面檢討」空汙增量的具體抵換措施， 並提出更積極的減碳規畫。

台中市環保局強調，近期都市設計審議時認為台中港區已有5根中火的大煙囪，影響開發跟景觀，中火未來若再增設2座燃氣機組，港區等於有7根大煙囪矗立，此案又將新增排放管道，「對港區天際線及市容都是很大的負面衝擊」；台中港是重工業密集汙染區域，好不容易引入三井等商業遊憩設施，開發單位卻稱新增煙囪對遊憩開發「輕微無影響」，有必要檢討。

環評委員吳義林指出，開發燃氣機組乍聽之下還不錯，但也只是比燃煤機組還要乾淨而已，並不代表沒有任何汙染物排放，有必要再審慎規畫空汙減量措施。

環評委員最終決議補正再審，要求業者規畫空汙、溫室氣體「在地抵換」，補充施工、營運時的空品不良期間緊急應變措施，以及依據鑽探資料分析當地的高液化潛勢區等地質問題。