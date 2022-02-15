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擺脫傳統元宵製法 營養師：用嫩豆腐、水果餡料無負擔

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
元宵傳統餡料較甜並富含大量糯米讓長輩們不好消化，營養師教你聰明吃，糯米粉混合嫩豆腐，餡料也改為天然水果，美味無負擔。圖／天晟醫院提供
元宵傳統餡料較甜並富含大量糯米讓長輩們不好消化，營養師教你聰明吃，糯米粉混合嫩豆腐，餡料也改為天然水果，美味無負擔。圖／天晟醫院提供

今為農曆正月15日元宵節，吃元宵是必備年節傳統，不過傳統的湯圓餡料較甜並富含大量糯米讓長輩們不好消化，營養師教你聰明吃，糯米粉混合嫩豆腐，餡料也改為天然水果，美味無負擔。

桃園中壢金色年代長照體系營養師劉于湘表示，元宵屬糯米製品黏性高、不易消化，對於咀嚼及吞嚥功能差或消化不適長者，都是不建議食用，不過稍加改良就可善；劉于湘指出，可採用糯米粉及嫩豆腐1：1比例的量去製作，添加嫩豆腐可以減少元宵的黏性，較不黏牙，同時也攝取到優良的植物性蛋白質。

劉于湘進一步說，在餡料方面，元宵通常會包較硬的甜餡為主，因此可以改放入天然水果餡料，將紅火龍果及蘋果切成丁，不僅富含豐富維生素、礦物質及花青素等植化素，營養價值高，其中的膳食纖維更是幫助排便順暢的好幫手。

桃園 元宵節 湯圓

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