他問為何一年要吃兩次湯圓？行家曝「關鍵差異」：別再傻傻分不清

今天（2月15日）是元宵節，不少民眾會選擇在這天吃一碗湯圓應景。這讓人想起早在2個月前的12月才過完冬至，已經吃過一次湯圓了，「冬至吃湯圓元宵節也是？」有網友好奇為什麼一年要吃2次湯圓，引發熱議。

原PO在PTT表示，今天收到母親傳訊息交待早點回家，因為元宵節家裡要拜拜和吃湯圓，然而原PO抱怨說每次全家人吃完湯圓，都是他負責清洗鍋子，且除了2月15日的元宵節，12月22日的冬至也要吃湯圓，「請問為什麼湯圓一年要吃兩次？有卦否？」

貼文曝光後，不少網友很直白的回答「冬至吃湯圓，元宵節吃元宵，兩個不一樣，要講幾遍啊？」、「你是不是沒吃過元宵？那跟湯圓不同」、「元宵是用滾的，湯圓是用包的，兩種不一樣啦」、「元宵是元宵，湯圓是湯圓，別傻傻分不清楚」。

事實上，元宵和湯圓是兩種相似度極高、做法卻完全不同的食物，雖然外皮的原料都是糯米粉，然而元宵是搖出來的，湯圓則是搓出來的。元宵是把餡料先切成小塊後，放在充滿糯米粉的竹篩中透過人力搖晃使之滾動，約莫滾動數十次後，取出沾水再放回竹篩內繼續滾動。如此反覆約7～10次，直到粉末逐漸增厚，從一丁點的小塊餡料搖晃成一顆大元宵，形狀較不規則，表面容易裂開，表皮吃起來較鬆、內餡口感較硬。至於湯圓則是把糯米粉加水搓成粉團後，直接搓成一顆顆紅白小湯圓，或者包入餡料製成大湯圓，成品的表面較為平整光滑，咬起來也帶有嚼勁。「行政院農業委員會」和「鮮享農YA - 農糧署」也個別透過一張圖，帶民眾釐清兩者間的關鍵差異。

由於元宵在製作上相對複雜、麻煩又耗時，加上兩者又非常相似，因此現今元宵節不少人都會以湯圓來代替元宵，而湯圓在市場上販售的數量及據點也較多，幾乎一整年都吃得到，也讓人逐漸忘記元宵究竟為何物。另外還有一說是元宵讀音同「袁消」，相傳袁世凱覺得觸霉頭，曾下令元宵改稱湯圓，演變到後來民間也就沒有元宵、湯圓之分了。

圖／翻攝自「行政院農業委員會」臉書粉專