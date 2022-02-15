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改稱加班費？憂誤解 農委會廢雞蛋春節「紅盤價」名詞

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會宣布，廢除雞蛋春節「紅盤價」名詞，未來改由農委會建立產銷平台協調定價；但實際上，現在的價格，就已經是養雞協會代表、蛋商公會代表，以及農委會代表組成的報價督導委員會在執行。記者彭宣雅／攝影
農委會宣布，廢除雞蛋春節「紅盤價」名詞，未來改由農委會建立產銷平台協調定價；但實際上，現在的價格，就已經是養雞協會代表、蛋商公會代表，以及農委會代表組成的報價督導委員會在執行。記者彭宣雅／攝影

北部地區缺蛋情況未解，蛋商與蛋農間卻因春節「紅盤價」吵翻天，農委會今天宣布，未來不再有春節「紅盤價」這名詞，會由農委會建立雞蛋春節期間合理收購價格產銷平台，根據當年的雞蛋產銷狀況，協調出合理的春節蛋價。

原則上是蛋農讓利給蛋商，感謝蛋商春節期間仍收蛋，「紅盤價」被視為行業潛規則；今年春節前蛋農與蛋商協調的價格是折讓4元，但今年缺蛋，蛋農反映，有的蛋商有紅盤，有的沒有，並非強制規定。

農委會畜牧處長張經緯表示， 存在多年的紅盤價格，是蛋商蛋農在過年期間，因為過年雞蛋價格不報盤、是休市狀況，雞蛋不易保存，必須持續收取，所以過年期間，蛋商蛋農會協調合理價格，做為過年期間兩天一收，可能會有四到六個盤的價格，作為收購價格，這也是維持產銷秩序，持續讓蛋農不斷生產，雞蛋也能保持新鮮，過年期間蛋商不休息，持續收蛋；這個價格就是俗稱「紅盤價」。

張經緯表示，有鑑於紅盤價可能會導致蛋商跟蛋農之間誤解困擾，因此今天產銷雙方協調，把紅盤價名詞廢除，期待農委會能擔任產銷平台，由農委會未來建立雞蛋春節期間合理收購價格，建立協調機制，期待雞蛋價格回歸合理正常，保障蛋農收益，讓消費者過年期間持續有健康安全雞蛋享用。

由於往年的春節蛋價，也都是蛋商與蛋農、農委會成員共同開會討論協調出的價格，今年的4元，也是過年前討論過後的結果，現場媒體詢問，廢除春節「紅盤價」名詞，難道未來要改叫春節「加班費」？

張經緯說，當初4元紅盤價折讓，是產銷雙方，希望蛋商可以在過年期間提供服務不中斷，蛋農也感謝蛋商協助，給予產地價格折讓，這是過程產銷雙方過年前協調過，大家同意，也都知道，大家也知道，現在過年期間要請大家出來加班確實也不容易。

他表示，蛋價是由產銷決定的，有雞蛋報價督導委員會，裡面成員有蛋農，各地蛋商公會，運銷業者，還有農委會人員一同組成，經過協調動態開會、根據市場狀況、蛋農生產雞蛋數量決定蛋價。

春節 雞蛋 農委會

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