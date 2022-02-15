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年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

中央社 / 台北15日電
腫瘤電熱治療頭頸癌（非個案本人）。圖／童綜合醫院提供
腫瘤電熱治療頭頸癌（非個案本人）。圖／童綜合醫院提供

三立董事長林崑海因頭頸癌病逝，據統計，全台每年逾萬人確診頭頸癌，約9成是男性，菸、檳榔、酒是最主要危險因子，醫籲一旦口腔潰瘍超過2週沒好、吞嚥卡卡或疼痛，務必立刻就醫。

三立媒體集團董事長林崑海罹患頭頸癌，昨天晚間病逝高雄榮民總醫院，享壽70歲。

嘉義長庚耳鼻喉科系主任徐正明今天告訴中央社記者，頭頸癌是多種癌症的總稱，包括口腔癌、口咽癌、下咽癌、舌癌、喉癌等，是台灣男性最常見的癌症之一。根據衛福部癌症登記報告，全台每年有超過1萬人新確診為頭頸癌。

徐正明說，由於頭頸癌涉及的器官廣，可能影響進食、呼吸、說話等功能，對生活品質影響相當大，同時也可能影響顏面外觀，影響患者社交與心理狀態，是和其他癌症最大不同之處。

頭頸癌患者約有9成是男性，依照罹癌部位不同，危險因子略有差異，徐正明指出，口腔癌為頭頸癌患者的大宗，主要與吸菸、嚼檳榔有關，吸菸會導致唾液減少、刺激口腔黏膜，嚼檳榔則因長期摩擦口腔黏膜增加纖維化和病變風險。

他解釋，口腔癌患者以青壯年族群為主，大多是需要熬夜的勞力工作者，像是遠洋漁船船長、貨運司機、夜班人員等，必須靠著嚼檳榔或吸菸頻繁提神。

徐正明表示，咽喉癌則主要和喝酒、滾燙食物有關，烈酒、滾燙食物與辛辣食物都可能刺激或灼傷食道，另有少部分可能和危險性行為導致感染人類乳突病毒（HPV）有關係。

頭頸癌上身，其實有跡可循，徐正明提醒，民眾若口腔潰瘍超過2週沒癒合或吸菸族口腔內出現紅斑、白斑，都務必到醫院檢查；除此之外，在吃東西、吞嚥時如果發現「卡卡的」或是有疼痛感，也可能是危險徵兆，務必盡快就醫檢查。

徐正明強調，早期罹患頭頸癌，常常需要開刀拿掉喉嚨，許多患者聽到後常嚇到不敢回診治療，但如今醫療進步，已有愈來愈多微創手術可直接切除病灶，傷口也不會太大，呼籲民眾務必盡早治療，切勿聽信偏方、延誤黃金治療時機。

患者 癌症

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